Irski borac Conor McGregor slomio je nogu u još jednom porazu u UFC-u od Dustina Poiriera u T-Mobile Areni u Las Vegasu u subotu. Potkraj prve runde sudac je bio prisiljen prekinuti borbu zbog teške ozljede McGregora, koji je tako nastavio niz neuspjeha i bez pobjede je još od 2016. godine. Iz oktogona morao biti iznesen na nosilima.

"Govorio mi je da će me ubiti, ubiti me, ne govoriš tako, čovječe. Ovo je smo dokaz da postoji karma ", rekao je Poirier, koji je pobijedio osmi put u zadnjih devet borbi. Bio je ovo njihov treći sraz i druga pobjeda Poiriera, dok je Irac doživio šesti poraz u 28. meču.

Poruka McGregoru

O Ircu je u intervjuu za ESPN govorio njegov nekadašnji suparnik Khabib Nurmagomedov. I sam je Dagestanac često bio, a i dalje je, meta McGregorova trash talka.

"Kao što je Dustin rekao, to je obična buka. Bio je to lažni Conor. Prije nekoliko mjeseci vidjeli smo kako se lijepo ponašao. Sada je pokušao biti drukčiji, no izgledalo je fejk. Zato njegov trash talk nije funkcionirao na Dustinu. Smatram da je napravio veliku grešku. Previše je energije izgubio pokušavajući se uvući Dustinu pod kožu. Nemoj se fokusirati na svog protivnika. Zašto se fokusiraš na njega? Fokusiraj se na sebe.

Novac i slava pokažu tko ste zapravo. Cijelo vrijeme slušamo da slava i novac mijenjaju ljude. Zapravo ne mijenjaju, samo pokažu tko ste. A što je pokazalo o Conoru McGregoru? Udario je starca u baru (2019. godine). Ako pogledamo sve što je napravio, možemo se složiti s Dustinom da je Conor vreća govana", kazao je i nastavio.

'Neće više biti isti'

"Vidio sam na Twitteru da je dobio puno poruka podrške. Kako netko može podržavati tog tipa? Ako želiš promovirati borbu, promoviraj ju. Ako MMA zajednica želi davati podršku lošim ljudima, onda će ovaj sport otići u lošem smjeru", poručio je pa se osvrnuo na ozljedu koju je McGregor zaradio.

"Mogao je postati onaj stari Conor da nije slomio nogu. Međutim, nakon loma noge, nikada više neće biti isti. On je u dobrim godinama (32), ali sudeći po njegovom umu i slomljenoj nozi, on je gotova priča, no dobar je za promociju", završio je Khabib.