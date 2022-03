Trebao je to biti najveći MMA spektakl izvan okvira UFC-a ove godine i događaj koji bi jamačno gledali svi obožavatelji slobodne borbe na svijetu, ali na kraju se ipak neće održati, barem ne u tako senzacionalnom i megalomanskom aranžmanu kako se planiralo.

Naime, ponajbolji MMA borac svih vremena, legendarni "posljednji ruski imperator" Fedor Emelianenko (45), ovoga se ljeta trebao na spektakularan način umiroviti, pred desecima tisuća navijača trebao je održati oproštajni meč i to na Crvenom trgu u Moskvi.

Međutim, do tog meča neće doći, barem ne u tom aranžmanu, poručio je to prvi čovjek Bellatora, Scott Coker, a razlog je, dakako, rat u Ukrajini, kojeg je prije dva tjedna započeo veliki Fedorov prijatelj i obožavatelj, Vladimir Putin.

Fedor, kojeg Hrvati pamte kao možda i najvećeg rivala Mirka Filipovića Cro Copa, je za kraj karijere planirao odraditi dvije borbe i jednu je već odradio, protiv Tima Johnsona u Moskvi koncem prošle godine, a spektakl na Crvenom trgu trebao je biti svojevrstan epilog i konačni oproštaj od MMA-a.

Ništa od spektakla za kraj

''Definitivno je to otpalo. Nećemo tamo napraviti oproštajnu borbu Fedora zbog očiglednih razloga. Tražit ćemo neku drugu lokaciju. Planirali smo veliki spektakl u Moskvi. Dobili smo dozvolu za nastup na Crvenom trgu i to je trebao biti veliki oproštaj za najboljeg svih vremena'', otkrio je Coker.

Kaže kako event nije otpao već da će sada morati tražiti novu lokaciju. "Sada moramo naći nešto drugo, novu takvu lokaciju jer on to zaslužuje. No, još ne znamo gdje", rekao je Coker.

Inače, vrijedi znati i da je Fedor rođeni Ukrajinac, odnosno iz regije Lugansk je, a tamo se već osam godina vode žestoke borbe Ukrajinaca i ruskih separatista, koje Rusija danas koristi kao izliku za agresiju na Ukrajinu.

Fedorova obitelj preselila je u Rusiju još dok je bio veoma mlad, a on je nedavno javno prozvao ukrajinske vlasti zbog rata i naveo je kako su njegovi rođaci protjerani iz njihova rodnog grada Rubizne.