Surfajući bespućima društvenih mreža naletjeli smo na Facebook profilu Glory kickboxing kompilaciju pod nazivom The best of Croatia.

Radi se o TOP 5 najboljih nokauta hrvatskih borilačkih veličina, koja su se svojedobno, ili se još uvijek natječu pod otkriljem ove slavne K1 organizacije. OVDJE možete pogledati kompilaciju.

Mirko Filipović, Mladen Brestovac, Igor Jurković, Antonio Plazibat i nezaboravni Branko Cikatić Hrvati su koji su svojim potezima, nokautima, kvalitetom i uspjesima oduševili borilački svijet. Upravo su oni zastupljeni u kompilaciji najboljih nokauta Hrvata u Gloryju.

Naravno, borilački fanovi ostali su oduševljeni nokautima...

"Najbolji od Hrvata je Mirko Filipović. Lijeva noga bolnica, desna groblje", napisao je jedan pratitelj Glory stranice na Facebooku, dok se drugi nadovezao:

"Ma Branko Cikatić je najbolji na listi".