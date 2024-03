Još nas malo dijeli od nove borilačke poslastice. FNC koji prvi puta stiže u Ljubljanu, u Arenu Stožice možete pratiti u subotu od 19. sati na platformi Voyo.

Bit će ovo itekakva večer. Očekuju nas čak tri Hrvata. Mario Žgela pokušat će zaustaviti domaćeg borca Mirana 'Slo Rocky' Fabjana o kojem se često pričalo nakon što je u Sarajevu prošle godine pobijedio Tomislava 'The beast' Spahovića.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Očekuje nas i meč za titulu perolake kategorije u kojem će Jordan Barton pokušati obraniti naslov protiv Itaya Tratnera.

Novi borilački spektakl pratite od 19 sati na platformi Voyo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U kavezu ćemo gledati i legendarnog hrvatskog MMA borca Ivice Truščeka koji će se boriti protiv domaćeg Marka Varđana.

Također, prvi put ikad na FNC-u ćemo gledati bare knuckle borbu (BKFC), odnosno boks bez rukavica gdje će u kavezu biti Slovenac Uroš Jurišić i Brazilac Joelson Nascimenta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Glavni program FNC-a:

Miran Fabjan vs Mario Žgela

Jordan Barton vs Itay Tratner

Bojan Kosednar vs Aleksandar Janković

Ivica Trušček vs Marko Varđan

Milenko Stamatović vs Josip Matković

Jan Berus vs Jovan Kandić

Uvodne borbe:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dino Suljkanović vs Demahmet Sinani

Anders Ramos vs Vladimir Hajek

Anže Vujčić vs Ibraim Mandev