Brzo stigao odgovor: 'Idemo se igrati... Poželjet ćeš da to nikada nisi rekao'

Još nas malo dijeli do povijesnog UFC-ovog eventa UFC 309, na kojem će prvak u teškoj kategoriji Jon Jones po prvi puta braniti titulu i to protiv Stipe Miočića, jedinog čovjeka koji je titulu koju Jones sada drži uspješno obranio tri puta za redom. Svi obožavatelji UFC-a i MMA općenito dugo su čekali ovaj meč, a trebao se održati još u studenom prošle godine no Jones je morao odgoditi zbog ozljede.

Iako su u borilačkom sportu česta podbadanja i provokacije prije borbe kako bi borci stekli određenu psihološku prednost nad protivnicima, u slučaju ovog meča to i nije baš tako. I Miočić i Jones uvijek su u javnim nastupima izražavali veliko poštovanje jedan prema drugome. Tako je Jones Miočića često nazivao najvećim teškašem u povijesti UFC-a, a Miočić 'Bonesa' najvećim MMA borcem ikada. Čini se kako su u tjednu prije same borbe tenzije i napetost ipak toliko porasle da je s međusobnim poštovanjem gotovo.

Foto: Profimedia

Da pojasnimo, UFC je početkom tjedna objavio video 'Countdown' kao najavu meča Jonesa i Miočića i cjelokupnog eventa. Kako prenosi portal BodySlam.net, u tom videu može se čuti Miočića kako proziva svog protivnika i naziva ga kujom ('Bring it on bitch!'). Te riječi nisu dobro sjele Jonesu koji je ekspresno odgovorio putem Instagram livea: "Vidite li manjak poštovanja? To što si me nazvao kujom, Stipe. Takvo nepoštovanje se nije trebalo dogoditi. Poželjet ćeš da to nisi rekao, nije bilo potrebe za nepoštovanjem. Idemo se igrati... Angažiranje crnih boraca da bi me oponašali ti neće pomoći."

Ovo je zaista uzbudljiv početak 'fight weeka', a za očekivati je kako će tenzije i provokacije samo rasti što se više budemo približavali borbi. Bit će zaista zanimljivo vidjeti kako će se stvari razvijati kad se borci budu susreli oči u oči na press konferencijama, a naravno i u ringu.

