Stipe Miočić (42, 20-4) i Jon Jones (37., 27-1-1) za 9 dana ulaze u kavez u meču za naslov teškaškog prvaka u UFC-u. Prošle su tri i pol godine otkako smo posljednji put u kavezu gledali Stipu Miočića, a američki borac hrvatskih korijena tad je izgubio od zastrašujućeg udarača Francisa Ngannoua (38, 18-3) nokautom u drugoj rundi. Stipe je tad ostao bez pojasa teškaškog prvaka, a ono što je "njegovo" sad ima priliku vratiti u meču protiv aktualnog teškaškog prvaka Jona Jonesa.

Trebali smo ovaj najveći okršaj teškaša ikad, GOAT protiv GOAT-a, gledati prošle godine, ali je Jones otkazao zbog ozljede, ali gledat ćemo ga na UFC 309 priredbi u njujorškom Madison Square Gardenu.

Glavni dio eventa počinje u četiri sata ujutro po hrvatskom vremenu, u nedjelju, 17. studenog, dan prije utakmice Hrvatske protiv Portugala na Poljudu u Ligi nacija. Stipe i Jon su glavna borba večeri, te bi u kavez trebali ući između šest i sedam sati ujutro.

Po mnogima najbolji borac svih vremena protiv najboljeg teškaša u povijesti UFC-a. Sudar titana UFC-a, boraca koji plijene pažnju čitavog borilačkog svijeta. Čija će ostavština biti okrunjena?

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Pitanje je to na koje ćemo dobiti odgovor u jutarnjim nedjeljnim satima. Miočića nije bilo tri godine i već je u veteranskim godinama za borca, a Jones isto nije najmlađi te je dojam da im je ovo posljednja borba u karijeri. Bit će to zanimljiv meč, match up je pogođen.

Igor Pokrajac je Hrvat s najviše nastupa u UFC-u. Ima ih legendarni Poki čak 13. Za Net.hr prognozirao je meč Miočić - Jones.

"Jones se nije borio dugo ni prije Cyril Ganea, pa je prošao kroz njega jako lagano. Jedino tko može dobiti Jonesa je Stipe, ali ima jedan problem. Naime, i Jones jako dobro hrva poput Miočića i jako dobro boksa. Jones ima duži ritch, doseg od Miočića, što Stipi nikako ne odgovara. To je onaj meč gdje se pokazao protiv Stefana Struvea. Obojica su se borila protiv Stefana Struvea. Miočiću je taj meč protiv Stefana Struvea imao kad je bio u fazi početaka svoje vladavine, u naletu, ali Stipe jedini može dobiti Jonesa".

Foto: Slavko Midžor/Pixsell. igor pokrajac

I za kraj je Pokrajac rekao:

"I Jones i Miočić imaju isti boks. Boks im nije identičan, ali kvaliteta je identična. Navijam za Stipu Miočića, vjerujem da može dobiti, ali bit će teško. Poznajem osobno Stipu, sjajan je momak i od sveg srca mu želim da potvrdi da je najveći teškaš svih vremena u UFC-u. Sad je na tri obrane titule što je rekord, neka po treći put uzme UFC teškaški pojas", zaključio je Igor Pokrajac.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL Pokrajac i Miočić 3.11.2016. u Zagrebu u Mirkovoj dvorani na Borćecu.

