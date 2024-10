Nakon trijumfa Ngannoua fanovi već priželjkuju spektakl, javio se i Jones

Francis Ngannou jučerašnjom je borbom pokazao kako je i dalje na vrhuncu. Kamerunac je razbio Ferreiru u prvoj rundi te uzeo naslov prvaka u PFL teškoj kategoriji.

No nije to jedina pobjeda Ngannoua te večeri. The Predator je uspio ono što dosad nikome nije uspio. Odnio je pobjedu protiv Dana Whitea. Nakon odlaska iz UFC-a borio se u dva boksačka meča protiv Tyson Furyja i Anthonyja Joshue te se nakon te epizode vratio u MMA sa stilom. Pri tome je ukupno zaradio preko 20 milijuna eura. Stoga je u sukobu s vlasnikom UFC-a Kamerunac ispao pravi pobjednik.

Internet se divi izvedbom Ngannoua. Okitivši se sada naslovom u PFL mnogi ga proglašuju najboljim teškašem te ga povezuju s drugim 'teškaškim' velikanima poput Jon Jonesa i Toma Aspinalla. Fanovi su željni vidjeti Ngannou protiv nekoga od tog dvojca da se napokon dođe do odgovora tko je najopakiji borac u MMA svijetu. Ipak Jones bi se prije toga trebao boriti s Aspinallom, no uporno ignorira tu borbu.

Nakon pobjede Ngannoua nije trebalo puno čekati na reakciju nekoga od spomenutog dvojca.

Jon Jones se nakon zastrašujućeg nokauta Ngannoua nad Ferreirom oglasio na svojem X kanalu:

"Francis je napravio nevjerojatan posao večeras, prikazao kompletnu MMA igru. Sjajni udarci, sjajna obaranje. Dobar je osjećaj vidjeti ga kako blista. Vau, čestitam šampione, vidim te", rekao je Jones i svojim zadnjim riječima otkrio kako bi se možda nešto i moglo dogoditi u budućnosti.

