"Ovo je možda najriskantniji video koji sam morao objaviti na svom kanalu. Neki od vas će ostati možda šokirani onim što ćete u videu vidjeti. I prije nego što počnemo s temom, ništa tu nije ni loše ni sporno što je on gay, podrška gay zajednici koja će mu, bez sumnje, biti jaka fan baza. Govorim o onim što ćete upravo doznati o Jonu Jonesu", upravo tako počinje video The MMA Guru na svom You Tube kanalu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Jon Jones, svjetski prvak UFC-a u teškoj kategoriji poznat je po svojim uhićenjima, nasilju, kontroverznim izjavama i izbjegavanju Toma Aspinalla. Ovo je moja reakcija i razotkrivanje njegove tajne duboko zatvorene seksualnosti", stoji u opisu videa od 25. travnja koji je odjeknuo.

"Jon Jones je prikriveni homoseksualac?" - kazao je tad MMAGuru koji je objavio i stari zvučni zapis Jona Jonesa na kojem Jones tvrdi kako je imao "dobru zabavu sa svojim dečkom". Već mjesecima internet bruji o tome kako je Jon Jones gay. Na You Tubeu, forumima, društvenim mrežama, u komentarima, mogu se vidjeti rasprave, dokazi, puno je toga što upućuje na to da je Jon Jones gay, ali sve je to u sferi špekulacija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jon Jones je reagirao na optužbe i porekao ih, ali priča oko toga je li Jon Jones homosekusualac gay ili ne se zakotrljala do te mjere da čitava Amerika bruji o tome, bez pretjerivanja. Neki su priču nazvali urotom, neki realnosti. Neki pišu na internetu po forumima i da, unatoč tome što ima suprugu i djecu, da je biseksualac.

"Ludo je što živimo u svijetu u kojem influenceri mogu uvjeriti umove dječaka na internetu", tvitao je Jones svojedobno.

“Doslovno neki slučajni gubitnik s mikrofonom u svom podrumu. Ljudi danas mogu reći što god žele, smatram da je to fascinantno.”

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na Redditu se prije 7 mjeseci pisalo o najtežoj optužbi na račun Jon Jonesa da je gay, tj dokazu. Dakle, najjači dokaz da je Jon Jones gay, prema tvrdnjama jednog korisnika društvenih mreža, je snimka iz Comedy Cluba na YouTubeu gdje je Jones s tipom kojeg zove Slatkica i kojeg hvata za međunožje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jones također govori o prstima u anusu i nastavlja govoriti eksplicitne stvari o muškarcima, a zatim govori otvoreno i javno kako je spreman da mu Slatkica svašta radi. Nećemo sad citirati detalje navoda jer su poprilično eksplicitni. Jones je, kao što se može vidjeti na priloženim snimkama, bio poprilično pijan i stand up komičaru govorio svašta. Da bi htio "da mu se dira međunožje".

"Moja Slatkica pored mene sinonim je svega što je u krevetu super, a tebe bih htio isto dirati ", iznenadio je strašno pijani Jones prisutne na stand up komediji i nasmijao ih.

Stand up komičar mu je kazao:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pozdravljate li se vi tako u Rochesteru?" Inače, Rochester je mjesto rođenja Jona Jonesa, na što mu je pijani Jon Jones kazao:

"Odmah idemo dolje, tako mi govorimo volim te", odgovorio mu je Jones.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

A tu je i hrpa, kako se na Redditu navodi - "drugih dokaza" poput plesanja kao homoseksualac, poput onog kad se izlajao da je izašao van s jednim homoseksualcem, da se vidio s njim nakon dopisivanja.

"Policajcu koji ga je zaustavio rekao je kako je bio s jednim 'Homosom', ali brzo se ispravio kazavši Homeless."

Pojavile su se i druge tvrdnje na Redditu:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"On pleše na umjereno gay način, ako se to tako može nazvati. Postoji video ovoga na YouTubeu. Razmišlja o Stipi Miočiću tijekom seksa. Njegov glas ponekad zvuči stereotipno gay. Osim toga, on koristi pretpostavku homoseksualca kako bi izjavio da zlorabi droge i žene u svom životu, ne zbog svojih demona, već zato što je homoseksualac i budući da je snažan kršćanin, on zapravo mrzi sebe i svoj identitet i privlačnost prema muškarcima, vodeći suspregnuti bijes koji zatim oslobađa na žene u svom životu", stoji na Redditu post u kojem se navodi kako Jonesa žene ne privlače i kako se na njih ne može napaliti, unatoč tome što ima suprugu i djecu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Tijekom seksa sa ženom mora popiti plavu tableticu", stoji na Redditu.

Jon Jones i Stipe Miočić u nedjelju ujutro po našem vremenu, na UFC 309 eventu u New Yorku (Madison Square Garden), ukrstiti će MMA rukavice u najvećem teškaškom UFC okršaju ikad. Jon Jones po prvi puta brani titulu i to protiv jedinog čovjeka koji je titulu koju Jones sada drži uspješno obranio tri puta za redom, što je rekord u kraljevskoj teškoj diviziji. Svi obožavatelji UFC-a i MMA općenito dugo su čekali ovaj meč, a trebao se održati još u studenom prošle godine no Jones je morao odgoditi zbog ozljede.