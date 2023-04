Hrvatski boksač Alen Babić nije uspio osvojiti pojas WBC svjetskog prvaka u bridger kategoriji nakon što je u Rzeszowu prekidom u prvoj rundi izgubio od Poljaka Lukasza Rozanskog.

Bila je to kratka borba, 37-godišnji Poljak je do naslova svjetskog prvaka stigao nakon dvije minute i 10 sekundi borbe tehničkim nokautom.

Poljak je krenuo silovito i već nakon nešto više od minute je prvi put oborio Babića. Nakon što je meč nastavljen, Rozanski je nastavio nizati udarce i sudac je nakon 2:10 minuta prekinuo borbu. Borbu je komentirao Savage:

'Da, to se upravo dogodilo. Srce mi je slomljeno, Ne znam što se dogodilo. Nisam osjetio niti jedan udarac. Nemam nikakvih tragova na svom licu. Osjećam se kao da sam odradio zagrijavanje, a odmah nakon toga uslijedio je kraj borbe. Ne znam što se dogodilo. Ovo mi je prvi poraz u posljednje četiri godine, a izgubio sam nokautom od boksača koji je me porazio mojim stilom. Bio sam spreman, sve sam uložio u ovaj meč i ne mogu kriviti nikog osim sebe samog', priča utučeni Babić i nastavlja:

'Jedno je sigurno: vratit ću se! Čak ako me oni ne žele, ako mi ne dopuste povratak, ja ću se vratiti. Volim boks i to je sve što znam raditi, to je moj život. Ništa drugo ne bih radio', dodao je Alen i nastavio:

'Ovo je stvarno bolno'

"Žao mi je što sam vas sve razočarao, stvarno ne znam što se dogodilo. Čestitke Rozanskom, on je dobar borac i pobijedio me u mojoj igri. To najviše boli, jer nikada nisam ovako izgubio borbu kroz 12 godina svoje karijere. Ovo je stvarno bolno, ali vratit ću se, sigurno ću se vratiti. Nastavit ću se poboljšavati, a boks volim svim svojim srcem", priča i zaključuje:

"Da, usrana situacija, ali želim naučiti sve o boksu. Ovo je jedan veliki dio toga, osjetiti poraz i naučiti se nositi s time. Hvala svima što ste gledali i hvala vam na podršci. Sada ću se vidjeti sa svojim starim prijateljem, depresijom. Dugo se nismo vidjeli, ali vratit ću se. Puno puta sam izgubio, a ovo je samo jedan od tih trenutaka. Želim podijeliti ovaj osjećaj s vama, jer vi ste dio mog boksačkog puta. Cijenim svaki komentar, dobar ili loš. Sada ću probati odspavati. Hvala vam."