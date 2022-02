Na Facebooku UFC zvijezde Jorgea Gamebrada Masvidala osvanuo je jedan nesportski potez ili, kako to Amerikanci zovu sucker punch (kukavički udarac) od strane Jamesa Butlera. Upravo taj potez pamti se kao veliki incident koji se dogodio 23. studenog 2001. u New Yorku, kao i neslavni i šokantni završetak samog spomenutog, sad dugogodišnjeg osuđenika, koji guli zatvorsku kaznu zbog ubojstva. Nekad je James Butler bio perspektivan boksač, koji je u karijeri do incidenta imao jedan poraz. Danas je osuđeni ubojica koji guli dugogodišnju zatvorsku kaznu...

Ovaj monstrum iz Harlema ubio je sportskog novinara Sama Kellermana, brata još poznatijeg sportskog novinara i analitičara Maxa Kellermana. O ovom zločinu i slučaju, kao i o Jamesu Butleru, i dan danas se piše i priča... Inače, oboje spomenutih novinara su pratili Butlerovu karijeru, a upravo je Max Kellerman oštro osudio spomenuti incident u ringu...

Javnost ostala zgrožena

Naime, nakon što je Richard Grant dominirao u boksačkom meču protiv Jamesa Butlera, gubitnik je po završetku spomenute borbe, nakon što je skinuo rukavice i prilikom pozdrava s borcem, sramotno udario svog suparnika teško ga ozlijedivši...

Bio je to incident koji je zgrozio američku sportsku javnost, ali i prokazao tamnu stranu Jamesa Butlera, za kojeg su američki mediji izvještavali kako je bipolaran i kako mu nije mjesto u ringu. ESPN je 28. studenog 2001., naime, na svom web izdanju donio tekst o tome kako je Butler, u biti, počinio težak nasilnički i kazneni akt na nacionalnoj televiziji i kako se to mora pod hitno sankcionirati, nikako ne gurnuti pod tepih ili ga uspoređivati s nekim sličnim incidentima do tada...

"James Butler, Harlem Hammer, počinio je nasilni zločin na nacionalnoj televiziji. Udario je svog protivnika Richarda Granta nakon što je njihova borba završila. Grant je nadmašio Butlera i pobijedio jednoglasnom odlukom u 10 rundi. Borba je bila revanš, njih dvojica borila su se ranije u svojim karijerama, a prvu borbu je Grant također dobio", stoji u tekstu.

Kazneno djelo napada na dobrotvornom eventu za žrtve 11.rujna.

Butlerov napad na Granta nakon borbe bio je drugačiji od bilo čega što se većina promatrača boksa tada mogla sjetiti. Odluka o pobjedniku meča već je bila objavljena, a Grant je prišao Butleru da ga zagrli, kao što borci obično rade nakon meča. Dok je Grant ispružio lijevu ruku kako bi je stavio oko Butlerova ramena, Butler je, bez boksačkih rukavica, ali i dalje omotanih, bandažiranih ruku, bacio brutalni desni kroše na otkrivenu lijevu stranu Grantova lica. Udarac je točno pao na Grantovu čeljust i Grant je u pao na tlo, iskašljavajući krv dok su mu noge drhtale. Vilica Granta je pukla, te je zadobio teške ozljede samim time...

Butlera su na kraju uhitili i izveli iz arene pripadnici policije New Yorka. Ironično, cijeli boksački card te večeri održan je kako bi se prikupio novac za žrtve napada na Svjetski trgovinski centar dva i pol mjeseca ranije, koji je šokirao čitav svijet.

Američka sportska javnost ustala protiv Butlera

Boksači koji su se borili te večeri, uključujući Butlera, značajno su smanjili plaće kako bi se uključili u dobrotvorne akcije. U areni su bile velike skupine policajaca i vatrogasaca koji nisu bili na dužnosti, a nakon što je Butler pogodio svoju jeftinu metu, mnogi od njih su uglas vikali da ga se zatvori iza rešetaka...

Od trenutka kada se incident dogodio, iz cijelog svijeta boksa čuli su se povici da se Jamesu Butleru trajno oduzme boksačka licenca. Tadašnji novi atletski povjerenik države New York, koji je ujedno bio tada i novi šef NYPD-a, stanoviti Ray Kelly, bio je nazočan na eventu, a nakon borbe je rekao da se Butler, po njemu, nikad više u New Yorku ne bi borio nakon ovog. Butler je na kraju bio optužen za teški napad, ali je osuđen na 4 mjeseca društveno korisnog rada.

"Ako vatrogasac udari drugog vatrogasca, je li njegova sposobnost da zarađuje za život gašenjem požara trajno oduzeta? Što je s policajcem koji udari drugog policajca? Učitelj udara drugog učitelja? Igrač u bejzbolu udara drugog igrača bejzbola?

Novinari bez milosti

"Ovo je stvarno teško pitanje. Ne postoji sindikat za boksače, zbog čega su u prošlosti državne atletske komisije (i bilo koji broj drugih stranaka) mogle hodati po svim borcima. Boks je način na koji James Butler zarađuje za život. Tako plaća stanarinu i kupuje hranu. To mu je dnevni i noćni posao. Trajno mu uskratiti pravo da zarađuje za život u odabranoj profesiji, ne zbog obrasca lošeg ponašanja, već zbog jednog monumentalno glupog čina, jednostavno nije pravedno. Zamislite da se najgori trenutak u vašem životu, trenutak koji želite više od ičega što možete imati natrag, medijski prenio u prijenosu UŽIVO na nacionalnoj televiziji. Koliko simpatija biste imali onda u takvoj jednoj situaciji?", kritički je, ali jako dobro to tada bio opisao i dočarao čovjek koji je doživio osobnu tragediju od strane Butlera, poznati novinar i analitičar Max Kellerman.

Tri godine kasnije, tijelo slobodnog sportskog novinara po imenu Sam Kellerman (Maxov brat) pronađeno je 17. listopada u njegovoj kući u Hollywoodu i sve su indicije, kasnije i konkretni dokazi, upućivali u smjeru Jamesa Butlera.

Budući da bili veliki prijatelj deset godina, Sam Kellerman je pristao da Butler ostane u njegovoj kući, ali uz razumijevanje da će ostati samo nekoliko dana. Ali, kada Butler, koji je bio u teškom životnom razdoblju, nije pokazao namjeru da se iseli nakon što je ostao mnogo više nego što je trebao po dogovoru, Sam Kellerman zaprijetio se da će ga deložirati s njegove imovine ako ne ode sam. Nakon toga, 12. listopada 2004. Sam Kellerman je ubijen.

Ubojstvo Sama Kellermana

Njegovo tijelo pronađeno je nekoliko dana kasnije. Pokraj Kellermanovog tijela nalazio se čekić koji je korišten kao oružje, njegov automobil je bio nestao, a postojali su i dokazi o podmetanju požara...

Nekoliko dana kasnije, nakon što je Kellermanovo tijelo pronađeno, Butler je uhićen. Prvotno se izjasnio da nije kriv za ubojstvo i požar.

No, godinu dana kasnije sudac u Los Angelesu presudio je da postoji dovoljno dokaza da Butleru može suditi po optužbama za ubojstvo i podmetanje požara.

Ističe se u izvještajima u američkim medijima da je Butlerov motiv za ubojstvo bio to što je Kellerman prisiljavao Butlera da se iseli iz Kellermanova stana. Butler, koji se borio da oživi svoju karijeru i patio zbog teškog odnosa s djevojkom i djetetom, uzeo je čekić i ubio Kellermana.