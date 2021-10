Američka boksačica Claressa Shields zauvijek će ostati najboljoj hrvatskoj boksačici Ivani Habazin u ružnom sjećanju. Ne toliko po porazu koji je doživjela od nje koliko po incidentu koji se dogodio nekoliko mjeseci prije njihova meča.

Naime, on je trebao biti održan 5. listopada 2019. no dan ranije je na vaganju došlo do incidenta. Claressin brat Arts Mack, s leđa je nakon službenog vaganja napao Ivaninog trenera Jamesa Ali Bashira. On se od udarca srušio na pod i zaradio teške ozljede glave zbog kojih je morao na nekoliko operacija. Hrvatska boksačica bila je toliko šokirana da je otkazala borbu.

Sasuo paljbu po njoj

Zbog svega toga teško da će joj Shield biti draga. A nije ona draga ni američkoj YouTube zvijezdi i boksaču Jakeu Paulu. Svjedoči tome i njegova reakcija nakon što je boksačica ovog tjedna izgubila borbu od Meksikanke Abigail Montes u svom drugom MMA nastupu.

‘"Istina boli, ali je nužna. Claressa Shields je luzer, radilo se o MMA-u ili još više o njenom primadona stavu. Lažnjaci uvijek budu razotkriveni. Porazi dolaze kada vas ljutnja i mržnja obuzmu. Pitajte Rondu Rousey ili Conora McGregora. Ona (Claressa Shields) je više vremena provela vrijeđajući Jakea Paula, nego učeći džiju-džicu. Nikada nije bila zvijezda, a nažalost nikada neće niti biti. Amanda Serrano (najveća borkinja svih vremena) s druge strane ima 30 nokauta u 42 meča, 2-0 je u MMA-u, obje pobjede došle su submissionom. Čestitke Abigail Montes na pobjedi", napisao je Paul na Twitteru.

Serrano je, inače, jedna je od najboljih boksačica na svijetu, a Paul smatra kako ona ne dobiva dovoljno pažnje. Barem ne u mjeri koju ima Shields.