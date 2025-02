Jake Paul plasirao dramatične tvrdnje o Mike Tysonu: 'Što si rekao?!'

Poznati You Tuber Jake Paul šokirao je sportski svijet gostujući u podcastu Kick u nedjelju kod Adina Rossa. Paul je plasirao informaciju kako je Mike Tyson imao Parkinsonovu bolest uoči njihove borbe u studenom prošle godine koju je izliječio koristeći psihoaktivne droge, točnije pušeći kiselinu žabe krastače,što je sad popularno u SAD-u. Nakon što je plasirao tu tvrdnju, ona je momentalno odjeknula društvenim mrežama, a odmah potom i svijetom. Ubrzo ju je demantirao na X mreži, a na upit Daily Maila je li istina to što je naveo u podcastu, nije odgovorio.

Foto: Screenshot - Kick podcast Snimka je ubrzo postala viralna na društvenim mrežama, što je natjeralo 28-godišnjaka da pojasni svoje primjedbe u objavi na X mreži. Napisao je: "Bruh... Mike Tyson nije imao Parkinsonovu bolest... WTF. Zašto je, dovraga, internet tako glup. Pogriješio sam."

Kako se to sve odvilo?

Razgovarajući o psihodeličnim drogama s Rossom, kazao je: "Ayahuasca je također dobra za vaš mozak, isto je i sa žabom. Žaba je ono što je izliječilo Parkinsonovu bolest Mikea Tysona, ne oprostite, žaba je izliječila Tysonovu Parkinsonovu bolest kako bi se mogao vratiti i boriti.

Šokiran ovom informacijom koja je odjeknula poput bombe, kako je to slikovito opisao novinar talkSporta, Ross je odgovorio: "Koji k****. Dakle, Mike Tyson izliječio je neizliječivu Parkinsonovu bolest od konzumiranja kiseline žabe krastače, lizao je žabu krastaču? Kako to funkcionira?"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Paul je zatim dodao: "To ti se puši".

Snimka je ubrzo postala viralna na društvenim mrežama, što je natjeralo 28-godišnjaka da pojasni svoju tvrdnju u objavi na X. Napisao je: "Bruh... Mike Tyson nije imao Parkinsonovu bolest... WTF. Zašto je, dovraga, internet tako glup. Pogriješio sam. Što znači da je koristio žabu krastaču da izliječi svoju bol. Govorio je o tome puno puta. Baš kao i ja, baš kao što mnogi čine."

Foto: Screenshot - Adin Kick Jake Paul kod Adina Rossa u podcastu Kick. Dao je izjavu o Tysonu koja je trenutno odjeknula svijetom. Ubrzo je shvatio kakvu je glupost napravio.

Tyson je već govorio o svom iskustvu s 'Toad Venomom' prije povratka na egzibicijsku borbu s Royem Jonesom Jr-om 2020. godine. Razgovarajući o svojoj odluci da ponovno boksa, rekao je za The Joe Rogan Experience 2022.:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Probao sam kiselinu žabe, te DMT stvari i smršavio sam. Ne znam što se dogodilo. Samo sam rekao da ću i to probati. Razmišljao sam o tome i žaba mi je, zezam se sad, ali kao da je - 'Moraš to učiniti. Moraš to učiniti'."

Prema AddictionCenter.com, pušenje Toad Venoma postalo je popularno u SAD-u posljednjih godina. Žaba krastača koja obitava u rijeci Colorado ili pustinjske žabe Sonore izlučuje toksine koji sadrže psihodeličnu kemikaliju 5-MeO-DMT. Djeluje poput LSD-a iliti tripa. Može se pušiti tako da se osuši, dobije pasta i smota u rizle s duhanom ili bez.

Meč Mike Tysona i Jake Paula više je puta odgađan zbog zdravstvenih problema s kojima se Mike suočavao, a svi su bili zabrinuti da li će se borba uopće i održati. Isto tako, Tyson je tvrdio da je u lipnju prošle godine zamalo preminuo i dobio osam transfuzija krvi kako bi se oporavio i spremio za meč s Paulom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa