Mike Tyson se tri puta ženio: Jednu ženu je zatekao u krevetu s Bradom Pittom

Mike Tyson (58), jedan od najpoznatijih i najkontroverznijih boksača svih vremena, ima vrlo uzbudljiv život, kako u sportu, tako i privatno. Nedavno je ponovo bio u centru pažnje nakon meča s američkim YouTuberom Jakeom Paulom, gdje je izgubio u borbi koju je pratio cijeli svijet.

Tyson je, osim što je briljirao u ringu, imao i buran privatni život, bio je tri puta oženjen, a njegovi razvodi bili su popraćeni velikim skandalima i medijskom pažnjom. S obzirom na veliku popularnost koju je stekao tijekom svoje sportske karijere, stekao je i veliko bogatstvo, a povezan je i s brojnim ženama.

Rano je ostao bez roditelja

Tyson je vrlo rano, dok je još bio dijete, izgubio roditelje. Prvo ga je napustio otac, a zatim je, kad je imao 24 godine, preminula i njegova majka.

U teškim vremenima na ulici, tražio je utjehu, a mnogi vjeruju da su upravo te trauma iz djetinjstva doprinijele njegovim problematičnim odnosima sa ženama. Žene su ga voljele, među kojima i zbog njegovog bogatstva, a on se očito nije bunio.

Tyson se ženio tri puta

Tysonova prva supruga bila je lijepa Robin Givens, koju je oženio 1988. godine, no brak je završio već nakon godinu dana. Tijekom braka, Tyson nije štedio na luksuzu pa je tako navodno organizirao proslavu njenog rođendana u vrijednosti od dva milijuna dolara i poklonio joj zlatnu kadu. Robin je zatražila razvod zbog njegove opsesivne ljubomore, a poznata je i afera s hollywoodskim glumcem Bradom Pittom, kojeg je Tyson navodno zatekao u krevetu sa svojom suprugom. Iako je cijela situacija bila napeta, ostalo je nejasno kako je Brad uspio izbjeći Tysonov nokaut.

Nakon tog turbulentnog razvoda, Tyson se ponovno oženio i to s Monicom Turner 1997. godine, no brak nije dugo trajao. Iako su se zakleli na vječnu ljubav, Tysonov raskalašen način života i brojna nevjerstva dovela su do razvoda. Monica se odlučila rastati nakon što je Tyson izjavio da sumnja da ima HIV, što se kasnije ispostavilo netočnim. Ipak, Turner je priznala da bi se, čak i bez tog izgovora, razvela zbog Tysonovih nevjera. Osim toga, imao je dijete sa striptizetom iz Phoenixa.

U pauzama između brakova, Tyson je imao mnogo ljubavnih veza. Tek 2009. godine, po treći put se oženio, s prelijepom Lakihom "Kiki" Spicer, s kojom je imao dvoje djece. Tyson nije izbjegavao turbulentne periode ni u svom posljednjem braku. Otvoreno je priznao da je tijekom braka varao Kiki, a tek joj je posljednje dvije godine bio vjeran.

Maloljetna kći tragično preminula

Tysonov život obilježen je i velikom tragedijom 2009. godine, kada je njegova četverogodišnja kći Exodus preminula. Tog dana, dok je on bio u Las Vegasu, ostatak obitelji bio je u Arizoni. Exodus se igrala u igraonici, a kabl od trake za trčanje omotao joj se oko vrata. Majka je pozvala hitnu pomoć i pokušala joj pružiti prvu pomoć, ali bilo je prekasno. Tyson je saznao za tragediju kada je stigao kući, a kći je preminula u bolnici.

Mike Tyson ima sedmero djece, od kojih je jedno tragično preminulo u 4. godini života. Djeca imaju četiri različite majke.

Završio u zatvoru zbog silovanja

Tyson je više puta govorio kako će ga žene "doći glave". Osim brojnih afera, bio je optužen i za silovanje. Godine 1992. bio je osuđen za silovanje natjecateljice izbora ljepote, Desiree Washington, a iako je on tvrdio da su imali obostrano dogovorene odnose, porota mu nije povjerovala.

Nakon suđenja, osuđen je na šest godina zatvora, no kazna mu je kasnije smanjena na tri godine zbog dobrog ponašanja. Optužbe su kasnije povučene, ali je šteta za njegovu karijeru bila ogromna.

Tyson je tvrdio da je imao toliko seksualnih odnosa prije nego što je otišao u zatvor da je bio previše izmoren za treniranje. U svojoj autobiografiji iz 2013. godine, priznao je da je u zatvoru imao seksualne odnose s posjetiteljima i čak sa savjetnicom za rehabilitaciju od droga.

Tyson je imao odnose s obožavateljicama

Bivši Tysonovi tjelohranitelj i vozač tvrdili su da je boksač često tražio seks s obožavateljicama prije borbi kako bi smirio svoju agresiju i strah od protivnika.

Tyson je također priznao da je na žene potrošio oko 500 milijuna dolara. Sav novac koji je stekao tijekom karijere nestao je gotovo preko noći, a nekoliko puta je morao prijaviti bankrot i živio je u strahu da bi mogao biti opljačkan.

Priznao je da je imao sreće što je preživio, nakon što je imao intimni odnos s osobama koje su kasnije umrle od AIDS-a. Detaljno je opisao susret s prijateljem i njegovom ženom koji su oboje kasnije preminuli od te bolesti, piše Wales Online.

