Otkazan veliki meč: Ništa od borbe Jakea Paula protiv svjetskog prvaka

Planirani boksački okršaj između Jakea Paula i Gervonte “Tank” Davisa, koji se trebao održati 15. studenog u Miamiju, službeno je otkazan.

Organizatori iz Most Valuable Promotions (MVP) potvrdili su da je odluka donesena nakon što je Davis optužen za fizički napad na ženu u noćnom klubu u Miamiju.

U zajedničkom priopćenju MVP-a i Netflixa, koji je trebao prenositi događaj, navodi se kako je odluka donesena “nakon interne istrage i detaljnog razmatranja svih okolnosti”.

“Naš tim je blisko surađivao sa svim stranama kako bi odgovorno riješio situaciju”, izjavio je Nakisa Bidarian, izvršni direktor MVP-a. “Iako ovaj događaj neće biti održan, planiramo da Jake Paul uđe u ring na Netflix eventu prije kraja 2025. godine.”

Svi kupci koji su ulaznice nabavili putem Ticketmastera dobit će povrat novca u roku od 14 do 21 dan, dok se ostali trebaju obratiti prodajnim mjestima s kojih su kupili karte.

Optužbe protiv Gervontea Davisa

Boksač Gervonta Davis (29), trostruki svjetski prvak u različitim kategorijama, suočava se s ozbiljnim optužbama nakon što ga je Courtney Rossel, zaposlenica noćnog kluba “Tootsies” u Miamiju, optužila za napad i prijetnje tijekom njihovog petomjesečnog odnosa.

Prema navodima iz policijskog izvješća, Davis ju je tijekom smjene grubo uhvatio, gurao i pokušao zadaviti, nakon čega je protiv njega podnesena službena prijava.

MVP je prošlog tjedna najavio internu istragu, ističući da će “svaka odluka biti temeljita i odgovorna”. Nakon nekoliko dana neizvjesnosti, odluka o potpunom otkazivanju borbe postala je konačna.

Jake Paul reagirao: “Bog ima plan”

Nedugo prije službene objave, Jake Paul se kratko oglasio na društvenim mrežama porukom:

“Bog ima plan. Uvijek.”

Time je dao naslutiti da je odluku o otkazivanju borbe prihvatio mirno i da će se fokusirati na nove prilike do kraja godine.

Iako su detalji o novom protivniku još nepoznati, Paul i MVP planiraju organizirati novi Netflix event prije kraja 2025. godine.

Prema neslužbenim informacijama iz američkih medija, na užem popisu potencijalnih suparnika nalaze se Terence Crawford, Francis Ngannou, Nate Diaz, Ryan Garcia i Andre Ward.

No, Ngannou i Garcia već su javno odbacili mogućnost meča, dok se revanš s Nateom Diazom zasad čini malo vjerojatnim zbog slabe reakcije publike na njihov prvi okršaj.

Podsjetimo, Jake Paul je prošle godine doživio sličnu situaciju kada je borba protiv Mikea Tysona morala biti odgođena zbog Tysonovih zdravstvenih problema, no tada je u kratkom roku organizirao zamjenski meč protiv Mikea Perryja.

