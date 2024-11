Pogledajte koliko bi mogli zaraditi Jake Paul i Mike Tyson u meču koji čeka cijeli svijet

Za devet dana na stadionu AT&T u Arlingtonu u saveznoj državi Texas održat će se boksački spektakl u kojem će sudjelovati legendarni Mike Tyson i poznati YouTuber i boksač Jake Paul.

Borba će biti profesionalna što znači da se Tyson vraća profesionalnoj borbi nakon 22 godine. Tysonov profesionalni skor je 50 pobjeda (44 nokautom) i šest poraza. Njegov 3 desetljeća mlađi suparnik ima 11 pobjeda (7 nokautom) i samo jedan poraz kad ga je u veljači prošle godine pobijedio Tommy Fury. Većina boksačkih sladokusaca smatra ovu borbu lakrdijom, ali dobar dio svijeta sigurno će pozorno pratiti ovaj event i sve što ide uz njega, a oba boksača će zaraditi ogroman novac.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Točne cifre još se ne znaju, ali Paul je dao nagovijestiti na konferenciji u kolovozu da će zaraditi 40 milijuna dolara.

"Tu sam da zaradim 40 milijuna dolara i nokautiram legendu. Nije me briga za išta drugo. On je taj koji je htio da borba bude profesionalna pa ću mu razbiti dupe za stvarno, za stvarnu evidenciju. Na BoxRecu će pisati jake Paul vs. Mike Tyson - Jake Paul pobjeđuje Tysona nokautom."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Legenda UFC-a Henry Cejudo i blizak Tysonov prijatelj najavio je u ožujku da će Tyson zaraditi oko 20 milijuna dolara, ali danas se nagađa da će ta cifra biti puno veća i da bi i Tyson mogao zaraditi 40 milijuna.

POGLEDAJTE VIDEO: Tyson najavio meč protiv Jakea Paula: 'Jako mi se sviđa, ali kada uđe u ring morat će se boriti za život'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa