Nakon MMA spektakla godine u zagrebačkog Areni, Fight Nation Championship po drugi put otišao je izvan granica Republike Hrvatske i to opet u Bosnu i Hercegovinu.

Finale četvrte sezone ‘Armagedon Jamnica Pro Sport’ MMA lige održava se u Kulturno-sportskom centru Bugojno uz prijenos na PLAY Premiumu.

Pretposljedni meč na ovom MMA eventu imali su hrvatski borac Ivan Sičaja koje je čekao Izraelac Itay Tratner u kategoriji do 66 kilograma.

Sičaja je nakon pola minute borbe krenuo u rušenje i uspio, no Izraelac se ipak izvukao. Nakon nešto manje od tri minute borbe vidjeli smo i dobar udarac Tratnera. Izraelac je uspio minutu prije kraja srušiti Sičaju, zadati mu nekoliko udaraca, napraviti mu i posjekotinu iznad oka, no izdržao je hrvatski borac.

Liječnica je morala ući u ring kako bi sanirala ozljedu Sičaje, nakon čega je sudac ipak dozvolio na nastavi borbu.

U drugoj rundi gađao je Tratner to ozlijeđeno oko, a pokušavao je srušili Sičaju, što je i uspio sredinom runde, no hrvatski borac se brzo pridigao. Do kraja runde vidjeli smo nekoliko dobrih pokušaja s obje strane, a vidljivo je bilo da umor kod obojice uzima danak.

Dobro je počeo Sičaja posljednju rundu, da bi Tratner odgovorio rušenjem nakon minutu i pol. Ipak, nismo ih dugo gledali na podu, nakon toga vidjeli smo dobrih izmjena, a onda je Sičaja opet završio na podu minutu i pol prije kraja. Tek se u završnici uspio riješiti pritiska Izraelca.

Na kraju su suci odlučili jednoglasno da je pobijedio Tratner, te je Sičaja nakon tri pobjede upisao prvi poraz. Borbu pogledajte na PLAY Premiumu.