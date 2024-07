Nakon osam godina, Hrvatska ponovno ima borca u vodećoj svjetskoj MMA organizaciji. Ivan Erslan na svojem je Instagram profilu javnost obavijestio o potpisu koji s UFC-om ima na četiri borbe. Ovaj 32-godišnji borac trenutno je na omjeru 14-3 u profesionalnoj karijeri, a sada je dobio životnu priliku. O utiscima i daljnjim planovima, Erslan je razgovarao s Borisom Jovičićem.

Prije svega, čestitke. Jako mi je drago zbog tebe, pogotovo jer smo relativno nedavno razgovarali o budućnosti tvoje karijeri.

Za početak, UFC, kako se dogodilo, je li došlo iznenada ili se već kuhalo neko vrijeme? Znam da si planirao napasti polutešku titulu u KSV-u, međutim, evo, gledamo te u najjačoj borilačkoj organizaciji svijeta.

"Zapravo je sve jako spontano došlo, i nenadano i iz vedra neba.

Tako, imao sam velike planove, zapravo s KSV-om, htio sam napasti titulu, htio sam uzeti pojas. To je bio moj kratkoročni cilj. Međutim, oni su imali neke druge planove, razmišljanja su nam se razišla i nismo uspjeli naći zajednički jezik. Tako da sam planirao odraditi borbu u FNC organizaciji u devetom mjesecu u Puli.

Međutim, na jednoj kavi i ručku bio sam ovdje sa Dagestancem, jednim magomed u Malatou, on se bori u PFL-u, i oni su pričali što, kako, dalje u karijeri. Pitao me koje su moje želje i ja sam rekao USC. I on kaže, sad ću ja tebe slikati, poslati.

Poslao je Ali Abdelazizu poruku i sliku i kaže, daj vidi što možeš napraviti za njega. I onda u nekom kratkom vremenskom periodu se sve to realiziralo i morali smo čekati da istekne ugovor sa KSV-om 15.7. i nakon toga smo mogli službeno potpisati ugovor. Draže Forgać i Ali Abdelaziz su sve super iskomunicirali, sve je, na moje veliko zadovoljstvo, prošlo bez nikakvih problema, pošto sam već imao dogovorenu borbu u FNC-u, pošto je Forgi do sada vodio moju karijeru.

Evo, bolje nije moglo za mene ispasti i sada je sve na meni."

Ivan Erslan, UFC borac. Kako ti to zvuči?

"Zvuči onako kako treba. Zvuči jako lijepo.

Drago mi je da Hrvatska nakon toliko godina ima nekoga tko trenira u Hrvatskoj, tko živi u Hrvatskoj, da predstavlja Hrvatsku. Ja ću to s velikim ponosom raditi. Uvijek sam radio, gdje god sam se borio, gdje god sam išao. Sada pogotovo."

"UFC je vrh svijeta."

Što ti UFC predstavlja u karijeri? Sam si često govorio kako ti je to neki ultimativni cilj, sad se napokon ostvario.

"Pa nema dalje. UFC je vrh svijeta, to je Liga prvaka u ovom sportu.

"Tu je sve najbolje od najboljeg. Ja sam sad možda malo i na stranu stavio sve drugo, osim toga prestiža i osim te moje osobne želje da se natječem s najboljim ljudima na svijetu i da se testiram protiv najboljih i da vidim koliko mogu. Smatram da pripadam među najbolje, a sada i je vrijeme da to i pokažem i da uveselim mnogobrojne Hrvate koji to prate i koji će se, ja se nadam, nakon dugo vremena opet budit u 4-5 ujutro da bi gledali nekoga našega."

Baš sam to htio reći. Slijede nam neprospavane noći. Nadamo se manje brige i puno slavlja. Kada ćemo te prvi put vidjeti u kavezu UFC-a?

"Ne smijem još ništa službeno otkrivati. Ne daju mi, ja praktički znam sve.

U skoroj budućnosti ćete me gledati, kroz koji mjesec, tako da ostajem ovdje na Floridi da završim svoje pripreme do kraja i odavde ću ići ravno na borbu. Jako, jako brzo je taj debitantski nastup."

Kako te doživljavaju u UFC-u, kakav je bio taj primitak i vjeruješ li u svoje sposobnosti da možeš uzdrmati svoju kategoriju?

"Prva stvar je da je tu jako puno papirologije i već tri dana moram to rješavati.

Jako puno papira ima za ispuniti. Antidoping agencija se odmah javila i jučer smo imali sastanak od nekih sati vremena u kojim su objasnili sve što se smije, što se ne smije. Jako puno popratnih sadržaja ovdje ima i sad to sve sam rješavam.

I to je to. Sad čekam samo taj debitantski nastup i to je to."

Hvala ti puno, držim ti fige i očekujem jedne rukavice.