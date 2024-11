Još tri dana ostala do najvećeg teškaškog okršaja u povijesti slobodne borbe - Jon Jones i Stipe Miočić. Bit će to sudar dva GOAT-a. Jonesa smatraju najboljim i najtalentiranijim UFC borcem ikad, dok je Stipe rekorder po broju obrana teškaškog naslova (ima ih tri).

Sudar titana UFC-a, boraca koji plijene pažnju čitavog borilačkog svijeta, dogodit će se u nedjelju ujutro po hrvatskom vremenu u kultnoj dvorani Madison Square Garden u New Yorku, na UFC-u pod rednim brojem 309. Čija će ostavština biti okrunjena? Jones brani titulu, a Miočić ju napada po treći put u karijeri. Hoće li opet biti uspješan? Za sad ima 2 od 2.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Jon Jones

Igor Pokrajac, bivši proslavljeni MMA borac, Čovjek s najviše nastupa u UFC-u od svih hrvatskih boraca (ima ih 13), ugostio nas je u svom uredu kako bi nam najavio ovaj meč kojeg iščekuje čitav borilački svijet.

"Jedini tko može dobiti Jonesa je Stipe i jedino je Jones zaslužan zašto se ova borba događa i zašto se Stipe vraća nazad u kavez. Jedino je Jones držao Stipu onako glavom iznad vode, pošto ga je UFC gurnuo dosta sa strane, čijom greškom, da li je to Stipinom, njihovom. Nećemo ulaziti u to. Jones je taj koji je govorio da je Stipe najveći svih vremena i da žele samo imati borbe koje mu ostavljaju tu njegovu ostavštinu. Njega zanimaju samo te vrhunske i najjače borbe. Naravno, svi želimo da pobijedi Stipe, ipak je naš Hrvat, borac koji ima najviše uspješnih obrana titula u teškoj diviziji UFC-a, njih tri. Isto tako, Stipe je hrvaš i dosta je s tim hrvanjem neutralizirao svoje suparnike, ali nemojmo zaboraviti, Jones je vrhunski. Ono s čim je Stipe imao problema, to su borci koji imaju veći reach od njega, koji su višlji, a Jones to je. Ima jako dugački reach. Ima puno veći arsenal od Stipe. Ne znam kako su pripremili taktiku, ali ono gdje ja vidim Stipunu taktiku je da mora stiskati Jonesa, mora ići prema njemu, mora s infight boksom nadboksati Stipu. U stvari, mora ga nokautirati", priča Igor Pokrajac i dodaje:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Opasan je jako u toj distanci s nogama, Jones koji udara niske udarce, koljena, to njegovo leteće koljeno, jako brzo reagira u određenim situacijama. Znači, jako je inovativan u samoj borbi, u samom trenutku. Baca spin laktove. Jones je jako neugodan borac. Zato ga i oslovljavaju s GOAT - najvećim svih vremena, što za mene zapravo Jones i je."

Govore za Jonesa da je, isto tako, najtalentiraniji borac svih vremena. Što to zapravo znači?

"Najtalentiraniji je da se stvarno može naći u bilo kojem segmentu borbe i može naći riješenje. To je pokazao u masu borbi. Barata jako dobro boksačkim tehnikama, hrvanjem, parterom, udara iz svih mogućih kuteva, a ono što je najbitnije - jako se dobro snalazi u situaciji u kojoj se nalazi. Po meni, jedini koji ga je najviše ugrozio je bio Alexander Gustafsson. On je u toj borbi bio najviše izudaran. Iako je borba bila blizu, ipak je Jones bio bolji u toj borbi, to je evidentno, ali najviše koji ga je mogao ugroziti je bio Alexander Gustafsson."

Foto: Profimedia

O čemu smo sve s Igorom Pokrajcem razgovarali u 13.48 minuta razgovora pogledajte u priloženom videu gore.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Slavni borac s najviše nastupa u UFC-u od svih Hrvata otkrio veliku istinu o Voyo platformi i nevjerojatnom Ivanu Erslanu

Tekst se nastavlja ispod oglasa