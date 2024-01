U subotu 20. siječnja očekuje nas novi borilački spektakl u režiji najjače europske promocije, KSW-a, priredba KSW 90 u Varšavi koju ekskluzivno možete gledati UŽIVO na platformi Voyo.

Meč večeri je borba našeg Ivana Vitasovića, naktualnog prvaka teške kategorije u FNC-u, koji debitira u KSW-u protiv opasnog poljskog borca Arkadiusza Wrzoseka, a osim toga očekuje nas još devet spektakularnih borbi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vitasovićev protivnik Wrzosek je bio proslavljeni kickboksač koji se nakon karijere u tom sportu odlučio okušati u MMA-u i sjajno mu ide. Do sada u KSW-u odradio tri borbe i u svakoj pobijedio, a posljednji put se borio u lipnju prošle godine. Vitasović se posljednji put borio u rujnu prošle godine na priredbi FNC 12 u Puli kada je prekidom u trećoj rundi pobijedio Poljaka Michala Andryszaka.

"Imao sam u karijeri i puno težih boraca boraca u slobodnoj borbi od Arkadiusza Wrzoseka. Opasan je, vrlo je opasan, nema sumnje da je opasan, ali spreman sam za njegove iznenadne high-kickove i svih kuteva. Srčan je, ali sve to zalog je da će borba biti zanimljiva. On ide do kraja, sigurno jedan od nezgodnijih boraca s kojima ću ući u kavez", rekao je Ivan Vitasović u razgovoru za Net.hr kojega možete pročitati OVDJE.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Wrzosek je javnosti najpoznatiji po spektakularnoj pobjedi nad Badr Harijem, legendarnim Marokancem i bliskim prijateljem nogometnog superstara Cristiana Ronalda, 2021. godine u Glory organizaciji. U tom je meču Poljak tri puta padao na pod pa kreirao jedan od najvećih povrataka ikada u mješovitoj borbi.

U drugom co-main eventu na KSW 90 eventu će snage u srednjoj kategoriji odmjeriti dva neporažena borca, Poljak Bartosz Fabiński (16-5-0) i Francuz Laïd Zerhouni (11-8-0).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prije njih u kavez će dvije borkinje, Poljakinja Ewelina Woźniak (7-2-0) i Bjeloruskinja Aleksandra Toncheva (5-4-1), najbolja 'Pound for Pound' borkinja na Balkanu.

U perolakoj kategoriji brit će se dva neporažena borca, Damian Stasiak (14-9-0) i Adam Soldaev (7-2-0), a prije njih ćemo gledati okršaj u lakoj kategoriji između Dawid Śmiełowskog (10-1-0) i Ramzana Jembieva (5-1-0).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Očekuju nas i meč u bantamu između Islama Djabrailova (9-5-0) i Alfan Rocher-Labesa (10-2-0) te teškaški dvoboj između Werllesona Martinsa (18-5-0) i Oleksija Polischucka (11-4-0), što će biti i prva borba main eventa. Predborbe će biti Szymon Karolczyk - Artur Krawczyk, Gino van Steenis - Hugo Deux i Marek Samociuk - Oļegs Jemeļjanovs.

Spektakularni KSW 90 iz Varšave gledajte u subotu 20. siječnja UŽIVO na platformi Voyo.