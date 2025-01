Hrvatski rukometaši igraju generalku za SP protiv paklene reprezentacije: Evo gdje gledati utakmicu

Hrvatska rukometna reprezentacija u Areni Zagreb ima generalku za Svjetsko rukometno prvenstvo protiv rivala Slovenije. Utakmica je na rasporedu od 20.15., a prijenos ovog zanimljivog dvoboja možete od 20.10 gledati na RTL-u 2. Dva različita lica pokazala je Hrvatska u dvije dosadašnje provjere prije Svjetskog prvenstva koje će se prenositi na RTL-u i platformi Voyo.

Obrana mora biti bolja

Ono u Poreču protiv Italije, premda je ekipa bila nekompletna jako dobro jer smo slavili s visokim rezultatom, a ono iz Varaždina protiv Sjeverne Makedonije prije dva dana ne baš najbolje, premda je sastav bio puno jači. Hrvatska obrana, bez koje danas nema vrhunskog rezultata kao da se još uvijek traži, a vremena za dodatna uigravanja sve je manje. Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson nije bio zadovoljan izdanjem protiv Sjeverne Makedonije, istaknuvši kako je izbor šuta bio katastrofalan.

Inače, hrvatska rukometna reprezentacija se jutro nakon susreta s Makedoncima preselila u Karlovac koji će joj biti baza tijekom Svjetskog prvenstva. Susret protiv susjeda iz Slovenije koja ima sjajnu reprezentaciju stoga, mogao bi dati dio odgovora na to kakvu Hrvatsku možemo očekivati na Svjetskom prvenstvu.

Slovenci se okupili prije 9 dana

Slovenci su se prvi put okupili prije devet dana. I već je odigrala dva prijateljska susreta. U nedjelju 5. siječnja u zatvorenoj utakmici igrali su u Umagu protiv Alžira, a dva dana poslije u Kopru protiv Katara Veselina Vujovića. I obje su dakako, dobili. U utakmici protiv Katra, reprezentativci Slovenije potukli su se s onima Katra.

"U jednom trenutku je došlo do jedne žestoke tučnjave između igrača. Ne, nije to bio mali incident, to je bio ozbiljan incident ako dođe do tučnjave i netko dobije crveni karton. Nije to mali incident", rekao nam je Veselin Vujović u intervjuu. Čitav razgovor s legendarnim Vujom čitajte - OVDJE.

Vujović za Net.hr: 'Slovenija je ozbiljna reprezentacija'

Vujović je dodao:

"Slovenija je ozbiljna reprezentacija, ima izuzetan blok igrača, pogotovo u situaciji kad igra s tri mala vanjska igrača. To su Janc, Ovniček, Markuc ili Vlah, nevjeroatno brzo i agresivno napadaju. Oni kao takvi su problem za bilo koju obranu na svijetu. Tu računam i obranu jedne Danske, Francuske, Španjolske, pritom i Hrvatsku, znači ekipe koje imaju ozbiljnu obranu. Oni su jako nezgodna grupa igrača i to je jedan veliki adut koji Slovenija ima na ovom predstojećem SP-u".

Nakon odličnog nastupa na Olimpijskim igrama u Parizu proteklog ljeta gdje su za malo ostali bez bronce, izgubivši minimalno od Španjolske 23-22, slovenski izbornik Uroš Zorman odlučio je napraviti male promjene u sastavu. S popisa igrača za SP 2025. tako su ispali veterani Dean Bobmač (36 god.) i Jure Dolenec (35 god.). Za mnoge je to bilo iznenađenje, ali je slovenski izbornik rekao kako nema nikakve drame, da je s obojicom razgovarao i oni spremni staviti se na raspolaganje reprezentaciji ukaže li se potreba.

Krila su im snaga

Slovenci su vrlo jako na krilima i tu će naša obrana trebati posebno biti oprezna. Tu su lijevo Tilen Kodrin (30 god., Vfl Gummersbach), ne pretjerano atraktivan kao Blaž Janc (28 god, Barca) na drugoj strani, ali sve što dobije, jako uspješno posprema u suparničku mrežu. U pričuvi svoje mjesto čekaju Staš Jovičić Slatinšek (24 god., Grosist Slovan) te Domen Novak, još jedan bundesligaš (26 god., HSG Wetzlar).

Hrvatska će morati biti na maksimumu

Hrvatska će morati biti na svom maksimumu ukoliko želi pobijediti takvu Sloveniju, najprije u prijateljskom susretu, a onda, vjerujemo i u drugom krugu SP-a 2025. Tko će od izbornika nešto skrivati i koliko će uspjeti, ostaje nam da vidimo. Sa Slovenijom smo igrali bezbroj puta, baš su nam rivali. U posljednja dva susreta imamo jednu pobjedu i jedan jako bolan poraz. Slavili smo u Poreču na početku 2024. godine na Croatia kupu 32-26, ali i izgubili u najvažnijem trenutku Olimpijskih igra u 2. kolu u skupini, 29-31. Vrijeme je za uzvrat!

