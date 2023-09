Nakon što je Oleksandr Usik pobijedio Daniela Duboisa prekidom u 9. rundi u Wroclawu i time obranio WBA, WBO i IBF pojaseve prvaka, hrvatski ljubitelji boksa sad postavljaju pitanje - je li sljedeći Usik meč onaj s Hrgovićem za naslov prvaka svijeta prema IBF verziji?

Odgovor na to i još razna pitanja dao je Hrgović u intervjuu za Seconds out:

“Kakvo ujedinjenje pojaseva?! Ja sam sljedeći na redu. Fury ima nadolazeći meč s tipom koji nikad prije nije boksao. To je nepoštovanje prema boksu i boksačkoj publici. On nije sposoban boriti se za ujedinjenje pojaseva, ima ugovorenu borbu. Usyk se mora boriti protiv obveznih izazivača, a ja sam prvi u redu. Od toga nema odstupanja. I ako mi ponude 100 milijuna, nema odstupanja“, izjavio je Hrgović.

O Usyku govori:

“Nisam impresioniran. Nisam impresioniran s nikim. Ja sam dobar borac također. 17 godina sam u boksu i boksao sam sa svjetskim, europskim i olimpijskim prvacima. Osjećam da mogu pobijediti bilo koga.“, rekao je.

Furyja čeka borba protiv Ngannoua:

“Fury je potpuno lud čovjek. Pregovarali su godinu i pol dana za meč za ujedinjenje pojaseva, a on sad ima borbu s Ngannouom. To je toliko ludo. Mislim da on više ni ne želi boksati, nestabilan je, svaki dan mijenja mišljenje i to nije dobro za boks. Ima priliku, ako pobijedi Usyka, postati najveći svih vremena ili ući među deset najboljih teškaša ikada, a on se bori s Ngannouom, što reći na to“, izjavio je Hrgović.