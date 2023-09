Hrvatska nogometna reprezentacija u svom je trećem nastupu u skupini D u kvalifikacijama za EURO 2024. ostvarila drugu pobjedu svladavši u Rijeci Latviju sa 5-0 (3-0).

Dvostruki strijelac za Hrvatsku bio je Bruno Petković (3, 44), a po jedan gol su dodali Luka Ivanušec (13), Andrej Kramarić (68) i Mario Pašalić (78).

Uoči dvoboja na Instagramu HNS-ove objave, svanuo je komentar Ante Rebića: "Želim vam uspjeh prijatelji." To je dodatno na svom storyju podebljao s porukom na engleskom: "Come on you Guys." Na istoj objavi su se javili i Spursi te poželjeli sreću Ivanu Perišiću.

Poruka Ante Rebića je zanimljiva iz perspektive što nakon njegovog odlaska iz reprezentacije i komentara na Facebooku protiv izbornika Zlatka Dalića, nije više u istu nikada pozivan.

U intervjuu za SN prije nekoliko dana Luka Modrić je spomenuo kako nam i dalje nedostaje takav jedan motoričan i fizički jak igrač:

"Kad pogledam unatrag, uspoređujući sa svim velikim selekcijama koje se nametnu za trofeje i uvijek imaju takve 'panzere' naprijed, mi smo imali nekoliko moćnih igrača kroz tridesetak godina. Od sadašnjih Perja, koji je zvijer fizički, od prijašnjih Rebić, a od ranije pogotovo Bokšić… Trebaju se stvari poklopiti da u pravom trenutku imamo sve, i tehničku vrijednost i dovoljnu fiziku. Zemljama s većim brojem stanovnika to je ipak jednostavnije osigurati", rekao je Modrić.

Desno krilo je i dalje velika dvojba kada Dalić slaže sastav, znali su ga igrati Andrej Kramarić, Nikola Vlašić i Mario Pašalić.