Gume za zube ispadale su po tatamiju, bacali su prljave udarce, ali nesalomljivi Ivica Ivić se vratio u Zagreb s dva svjetska zlata sa Svjetskoga kupa u kickboksingu.

Mađar Vecsei Janos krenuo je agresivno, htio je priču završiti brzo, ali na tatamiju ga je dočekao Ivić, prekaljeni zagrebački kickboksač koji ga je vrlo brzo vratio na "početne postavke" i s lakoćom odbio pobjedu prošlog vikenda u polufinalnom meču na Svjetskom kupu u Italiji.

Dva puta ispadala je Mađaru guma iz usta, padala mu je i zaštitna kaciga, Ivić ga je više puta nogom "čistio" na pod, poigravao se s njim, izbacivao s tatamija, Mađar se u jednom trenutku čak previjao od bolova. Ivića je izdominirao Mađara koji je pored njega djelovao kao borac nižeg ranga te jeuvjerljivo odnio pobjedu u polufinalnom meču. Bio je to korak do dva zlata s kojima se Ivić vratio u Zagreb.

Vjerojatno najstariji europski kickboksač, veteran ovog sporta, nakon povratka sa Svjetskog kupa podijelio je s nama dojmove. "Mađar je krenuo čvrsto, htio me razbiti, ali nije uspio. Izdominirao sam ga boksački u tehnici, osjetio sam da sam moćniji i bolje pripremljen“, rekao nam je Ivić.

Priznaje, Mađar je pokušao i prljavo igrati, bacio nekoliko nedozvoljenih udaraca, ali…: "OK, to me samo razljutilo, baš je kvarnjački krenuo na mene. Ali takve volim, htio sam ga izdemolirati!"

Ipak, Ivićeva kočnica u kutu je bio trener Ivan Kučić. "Smirivao sam Ivića, govorio mu da nema potrebe zdrmati ga do kraja i da nema potrebe da se ozlijedi jer ionako Ivić puca na sve strane kao kokica. Ali Ivić teško da će ikoga poslušati", smije se Kučić.

Kad kaže da Ivić puca kao kokica, misli na to što je iza Ivića deset operacija, kost mu kod skočnog zgloba još uvijek drže dvije pločice i deset vijaka nakon što je kost slomio u prometnoj nesreći. Posljednje u nizu slomio je palac noge u meču na Svjetskom prvenstvu u kickboksingu prije nekoliko mjeseci kada je osvojio broncu.

Ivić je komentirao i trikove Mađara s gumom za zube. "Borci je izbace da bi došli do zraka, uhvatili koji trenutak predaha. Dobar sudac to ne tolerira nakon dva-tri puta", govori nam. Njemu je to bio samo još jedan znak da je Mađar lak protivnik koji je djelovao samo kao predigra za finale s Nijemcem Gaberom Dietmarom.

Bez pauze i odmora krenuo je Ivić u finalni u meč u kojem je Dietmar krenuo opreznije od svog prethodnika. "Nijemac je pratio moju situaciju i bio je oprezniji. Nikad se ranije nisam borio s njim, viši je i teži borac, drukčije se boksao od Mađara i bacao je udarce koje ne smije", smije se Ivić.

Svejedno je naš teškaški borac odnio dva zlata u dvije discipline kickboksinga, medalje su na virini, a da se na Svjetskom kupu nije pošteno ni oznojio. U razgovoru nam otkriva da je tijekom priprema bio i na posebnom režimu prehrane. "U korizmi sam i odrekao sam se svega! Jedem voće, povrće i proteine zbog treninga, ali ništa slatko, ništa meso", smije se i dobacuje da je u korizmi skinuo četiri kilograma.

Nakon uskršnjih praznika već se sprema na nove turnire, pred njim je novi Svjetski kup u Mađarskoj, a prema bodovnoj ljestvici već sad je drugi najbolji borac na svijetu u teškoj kategoriji. Ne sumnja u nove pobjede i samouvjereno kaže da očekuje da će ga to lansirati na mjesto najboljeg svjetskog borca svoje kategorije.

Kako je krenuo, to je i moguće. Naime, nedavno u Zagrebu u Areni također osvojio zlato na Europskom kupu, a potkraj prošle godine osvojio je broncu na Svjetskom prvenstvu kickboksinga.

No nizom odličja posljednjih pola godine Iviće je i više nego zadovoljan. "Osjećam da sam u sjajnoj kondiciji i ne znam zašto bih stao", govori nam Ivić ali priznaje da ponestaje boraca koji bi se s njim borili jer se mnogi umirovljuju i prije njega.

Inače, popularnost ovog sporta u Hrvatskoj neprestano raste, a on je posebno ponosan na mlade generacije koje i osobno trenira. Tako su mlade borilačke nade iz njegova kluba Armus u Zagrebu je iz Italije sa Svjetskog kupa sveukupno donijeli osam medalja.

"S mladima sam prvi put izašao izvan Hrvatske, borili su se u po dvije discipline jer želimo da skupe što više iskustva. Zlatne medalje osvojili su naš Antonio Jelaš, Gabrijel Kerepčić, Semir Smajlović srebro i broncu, Karlo Žanić također srebro", govori nam ponosni Ivić.

Inače, na Svjetskom kupu u kickboksingu nastupilo je 289 klubova iz 43 država. Bilo je 2459 nastupa, a borbe su bile na 11 tatamija i tri ringa.

