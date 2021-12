Proteklog vikenda održan je zaista spektalularan Matchroomov event u Manchesteru. Na njemu je novu, desetu, pobjedu u karijeri upisao i naš ponajbolji boksač Alen Babić, a u naslovnoj borbi večeri imali smo prilike vidjeti jedan od najboljih mečeva ove godine, onaj između Josepha Parkera i Dereka Chisore.

Na kraju je Parker slavio sudačkom odlukom 115-110, 115-111 i 114-112, a nakon meča njegov je promotor, Eddie Hearn, otkrio kako bi se Parker u sljedećoj borbi mogao boriti baš protiv Filipa Hrgovića.

"Sviđa mi se ideja o borbi s Hrgovićem. Mislim da bi to bila vrlo dobra borba, a pobjednik bi dobio šansu boriti se za IBF-ovu titulu s pobjednikom meča Joshue i Usyka", rekao je Hearn, ali je onda naveo i još neke moguće protivnike za Parkera, a riječ je o vrlo zvučnim imenima.

"Tu su još i Wilder, ponovno okršaj s Andyjem Ruizom, Ortiz. Puno je borbi ispred Josepha Parkera i ovom je pobjedom vratio sebe u razgovore oko najvećih borbi na svijetu", rekao je Hearn.

Meč karijere

Nedugo nakon toga oglasili su se i iz Hrgovićeve promocije, Sauderlanda. "Sviđa nam se ideja o borbi Hrgović - Parker kao eliminacijskoj borbi", napisali su na Twitteru.

Hrgović ima savršeni omjer od 14-0 i sve je borbe završavao prekidom, dok Parker ima omjer 30-2 i vrlo je visoko rangiran prema BoxRecu, nalazi se na šestom mjestu, dok je naš Hrga na dosta nižem 35. mjestu i to ponajprije zato što se bori uglavnom s vrlo nisko rangiranim boksačima.

Hrgović još uvijek ne zna ime novog protivnika niti kada bi mogao ponovo u ring. Nagađalo se da bi mogao protiv 25. boksača svijeta, Zhanga Zhileija, ali za sada nema potvrde da će do tog meča doći. No, meč s Parkerom bio bi neka sasvim druga dimenzija, bio bi to meč karijere za Hrgovića i šansa da se lansira u sam vrh teškaša te možda uskoro i dobije šansu za naslov.