Osam mjeseci prošlo otkako je bivši UFC-ov teškaški prvak Stipe Miočić nastupio u oktogonu. Miočić je tada izgubio naslov od moćnog Francisa Ngannoua, koji se također od tada nije borio. A dok čeka borbu sa Cirylom Ganeom, koja je na rasporedu 22. siječnja iduće godine, Predator je našao vremena te se u razgovoru s Danielom Cormierom osvrnuo na svoje obračune s Miočićem. Priznao je da je iz njihove prve borbe i poraza najviše naučio.

"Sve mi je bilo jasno i prije nego što sam napustio oktogon. Odmah sam rekao kako sam podcijenio protivnika jer sam do tada sve s lakoćom nokautirao protivnike. No, u to vrijeme nisam sasvim shvaćao igru. Samo bih navalio na protivnike. Nisam ni razmišljao što se sve događa u oktogonu. A onda sam se borio sa Stipom i nešto je bilo drugačije. Čim sam napustio oktogon odmah sam znao da bolje razumijem igru. Naučio sam tada više nego u prethodne četiri godine. Bio sam do te večeri četiri godine u MMA-ju, a onda sam shvatio kako je ta igra ipak nešto drugačija. Nije bila on što sam mislio da jeste", kazao je i nastavio.

"Odmah sam išao analizirati tu borbu i shvatio sam koja mi je bila najveća pogreška. Nije to samo činjenica da sam podcijenio Stipu nego što sam odmah navalio na njega", otkrio je, a onda se osvrnuo na revanš u kojem je slavio nokautom u drugoj rundi. Za tu borbu u potpunosti je promijenio strategiju te smatra kako je tako prevario Stipu.

"Svi su mislili da će sve biti isto kao u našoj prvoj borbi jer se tada očito nisam dobro borio. Međutim, od tada sam puno vježbao hrvanje, ali svaki put kad bih ušao u oktogon borba bi potrajala nekoliko sekundu. Nisam imao priliku pokazati što sam naučio i na čemu sam radio. Priprema za Stipu bila je borba s Rozenstruikom (slavio nakon 20 sekundi). Bio sam uvjeren da Stipe gleda borbu i misli da se nisam promijenio i da sam i dalje isti borac. Pomislio sam da će upasti u zamku i misliti da je i dalje sve isto i da ću odmah navaliti na njega. Kad smo ušli u oktogon gledao sam ga, a on je čekao da nešto napravim i krenem na njega", otkrio je Predator. Borba je na koncu ipak završila nokautom, ali u drugoj rundi.