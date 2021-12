UFC-ov prvak Francis Ngannou odustao je od ideje borbe s Jon Jonesom. Amerikanac je prije više od godinu dana odlučio prijeći iz poluteške u tešku kategoriju te je od tada aktivno zazivao borbu sa Stipom Miočićem, koji je držao naslov, a onda i s Ngannouom, koji je vatrogascu iz Clevelanda oteo pojas teškaškog prvaka.

"Namjeravam se boriti u travnju u Madison Square Gardenu ili u srpnju na International Fight Weeku. Ta dva datuma dolaze u obzir. Ovisit će o tome sok će u siječnju slaviti u meču između Francisa Ngannoua i Ciryla Ganea", rekao je prije nekoliko dana Jones. Sad mu je Predator odlučio odgovoriti.

Puno toga rekao

"Osobno mi to više nije niti najmanje bitno. Toliko toga se govori o Jonu Jonesu, on sam je rekao puno toga, a mi smo i dalje tamo gdje smo bili. Iskreno, nisam očekivao da ću se nakon borbe protiv Stipe boriti protiv ikoga drugog nego Jona Jonesa, no evo gdje sam. Gotovo deset mjeseci je prošlo, a ja ću se boriti protiv Ciryla Ganea koji onda nije bilo u nikakvim kombinacijama. Bio je na širokom prostoru, još niti blizu ovoga", rekao je Ngannou u razgovoru za MMA Junkie.

"Ono što Jon Jones govori i ono što Jon Jones radi su dvije potpuno različite stvari i ne mogu se kladiti u njegove namjere. Ne bih nikad stavio novce na to. Ja ću nastaviti raditi ono što je moj posao jer ne znamo što nam budućnost može donijeti", zaključio je Ngannou.

Cyril Gane je 8. kolovoza na UFC-u 265 pobijedio Derricka Lewisa tehničkim nokautom i postao privremeni prvak u teškoj kategoriji nakon što je Ngannou odbio braniti titulu na ovom eventu. Ngannou je do pojasa prvaka došao nokautiravši Stipu Miočića na UFC -u 260 u ožujku.

Ono što kod ove borbe bode u oči je to da su Gane i Ngannou ranije u karijeri bili sparing partneri, oboje su trenirali kod Fernanda Lopeza u Parizu. Ngannou je otišao 2018. kako bi trenirao u Las Vegasu.