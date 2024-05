Filip Pejić danas putuje u Beograd sa svojim kumom na spektakularnu FNC 17 priredbu, koju ćete sutra od 19.00 moći pratiti UŽIVO na platformi Voyo. Popularni Nitro imat će priliku svjedočiti najvećem MMA eventu ikad na ovim prostorima.

Spremite se za megaspektakl. FNC 17 dolazi 1. lipnja u Štark Arenu, a prijenos iz Beograda od 19.00 možete pratiti na platformi Voyo

"Upravo se spremam za Beograd. Očekujem fantastičan event i dobru zabavu. Vrhunske mečeve i produciju. Vidio sam sučeljavanje i moja prognoza meča večeri Darko Stošić - Miran Fabjan je da bi Darko trebao prebiti Mirana i to dobro, a sad, kako će završiti, vidjet ćemo",rekao nam je Filip Pejić i dodao:

"U slobodnoj borbi se nikad ne zna, zato i je tako zanimljiva. Po svemu bi ga Darko trebao stući. Tipujem na Stošića. Što se tiče našeg Croate, on će isto dobiti Džakića koji se nije borio više od 5 godina. Lijepo su se dečki isprozivali na pressici, iako tu nema zle krvi, samo sportske. Lijepo su to sve odradili, malo su se isprozivali, ali sve u granicama normale. Gledajte, 'Panchi' je u opasnom treningu, Dušan se dugo nije borio iako ne sumnjam da je u treningu i on. Ali, Francisco se stalno bori, non-stop je u mečevima i mislim da će Panchi lako dobiti Dušana", zaključio je Filip Pejić.

