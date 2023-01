Iako je IBF u studenom prošle godine naredio Oleksandru Usyku da mora u ring s Filipom Hrgovićem, došlo je do preokreta.

Hrvatski boksač Filip Hrgović najkasnije do kraja ožujka trebao je u ring s Oleksandrom Usykom u borbi za naslov IBF-ov prvaka.

Tu je priču još u studenom potvrdio menadžer hrvatskog boksača Željko Karajica.

No, IBF je sada odustao od zahtjeva i prihvatio da je Daniel Dubois (WBA kategorija) ispred njega. Duboisa vodi Frank Warren, koji je ujedno i menadžer Tysona Furyja.

To znači da neće biti toliko pritiska da dođe do meča Duboisa i Usyka. Svjetski mediji raspisali su kako to znači da će najvjerojatnije vrlo brzo doći do meča između Ukrajinca i Furyja.