Filip Hrgović pred novim izazovom? Britanci već znaju tko ga čeka

Hrvatski teškaš Filip Hrgović uskoro bi se mogao vratiti u ring, a sve glasnije se nagađa i o njegovom sljedećem protivniku. Prema pisanju britanskih medija, povratak bi se mogao dogoditi već u svibnju, i to na priredbi organizacije Queensberry Promotions.

Kao potencijalni suparnik spominje se britanski borac Dave Allen, kojeg je nedavno kao glavnu zvijezdu nadolazećeg eventa potvrdio promotor Eddie Hearn. Iako je u početku izgledalo da će Allen ući u ring s opasnim Zhilei Zhangom, situacija se u međuvremenu promijenila, sve upućuje na to da bi protivnik mogao biti upravo Hrgović.

Hrvatski boksač trenutačno ima impresivan omjer 19-1, uz čak 14 pobjeda nokautom. Jedini poraz u karijeri doživio je protiv bivšeg IBF-ovog prvaka Daniel Dubois, no i dalje se smatra jednim od najozbiljnijih izazivača u teškoj kategoriji. Tijekom 2025. godine upisao je važne pobjede protiv Joe Joyce i David Adeleye, čime je dodatno učvrstio svoju poziciju na svjetskoj sceni.

Za Hrgovića je kontinuitet nastupa ključan ako želi ostati u utrci za novu borbu za svjetski naslov, a potencijalni okršaj s Allenom mogao bi biti važan korak u tom smjeru.

S druge strane, Allen, poznat pod nadimkom „Bijeli Nosorog“, posljednjih je godina izgradio status miljenika britanske publike. Iako nikada nije dosegnuo sam vrh, borio se s velikim imenima poput Dillian Whyte, Tony Yoka i Luis Ortiz.

Njegova karijera doživjela je pravi preokret nakon što je neko vrijeme bio na rubu odlaska iz boksa. Povratak je obilježio pobjedom nokautom protiv Johnny Fisher, što mu je donijelo novi uzlet i veliku podršku publike. Iako je kasnije poražen od Arslanbek Makhmudov, njegova popularnost nije pala, već naprotiv, dodatno je porasla.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska reprezentacija u Americi: Spremni za najveće testove do Svjetskog prvenstva?