Hrgović se prvi put sučelio s 'Juggernautom': Oba boksača se dobro nasmijala

Filip Hrgović, najbolji hrvatski boksač, ove subote vraća se u ring nakon gotovo godinu dana izbivanja. Protivnik će mu biti stari znanac, britanski 'Juggernaut' Joe Joyce. Hrgović je u ovaj meč uskočio u zadnji čas kao zamjena za ozlijeđenog Dilliana Whytea te traži povratak na pobjednički put nakon poraza od Daniela Duboisa u lipnju prošle godine. Joyceova forma puno je lošija te je on izgubio tri od svoja četiri posljednja meča.

Ova dvojica sučelila su se u amaterskom meču 2013. kada je slavio Joyce, a u njihovom prvom profesionalnom meču 'El Animal' se nada suprotnom ishodu. Danas je održano i službeno sučeljavanje dvojice boksača te je otkriveno da je njihova borba dogovorena na 10 rundi.

Hrgović u profesionalnoj karijeri ima 17 pobjeda i poraz od Duboisa, dok je Joyce krenuo s 15 uzastopnih pobjeda da bi onda dvaput gubio od Zhileija Zhanga te jednom od Dereka Chisore. Između drugog meča protiv Kineza i poraza od Chisore svladao je Kasha Alija.

Dodajmo i kako su se na press konferenciji boksači dobro nasmijali kada je Hrgović Joycea usporedio s maglom: "On je spor kao čovjek od magle tako da ne znam kako će me nokautirati...", nakon čega ga je Joyce pitao što je rekao, a Filip mu odgovorio: "Kao magla, znaš li što je to? Slično je oblaku..." - "Aha, magla (eng.fog)" - odgovorio mu je Joyce.

