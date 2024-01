Zhilei Zhang, kineski teškaš koji je Filipa Hrgovića bacio u nokdaun u međusobnom meču, ali to nije znao iskoristiti, ponovno je prozvao najboljeg hrvatskog profesionalnog boksača.

Zhang, kojemu je Hrgović 2022. godine nanio jedini poraz u karijeri, optužio je Hrvata da koristi prljave trikove u ringu te da bira lagane suparnike.

Filip Hrgović zna udarati dosta granično iza glave, ali suci mu to dozvoljavaju, jer su udarci, očito, ispravni.

Zhang je, pak, napravio sjajan potez što je nakon jedinog poraza u karijeri, uzeo meč sa Joeom Joyceom i pobijedio ga, ne jednom, već dva puta, čime je postao obvezni izazivač za svjetski WBO naslov.

Zbog svega toga Kinez ima prilično dobar status u boksačkim medijima, gdje i dalje bocka Hrgovića kad god stigne. Ovog je puta svog rivala jače pogodio, ispod pojasa...

"Kad pogledate Hrgovićev rezime, poklonjena mu je pobjeda protiv mene kada je došao do pozicije obveznog izazivača u IBF-u. Nakon toga je imao dvije borbe s nižerangiranim protivnicima jer se boji izgubiti tu poziciju'', objašnjavao je svoje viđenje situacije za Fight Hype.

''Borio se protiv Demseyja McKeana iz Australije 12 rundi i stalno ga je udarao u potiljak. Možemo ga zvati profesionalnim udaračem u potiljak jer u svakoj borbi, u svakoj rundi udara protivnika u potiljak i to mu je zaštitni znak. Da, nokautirao je Marka de Morija, ali i njega je udarao u potiljak, jer on to radi'', rekao je 40-godišnji Kinez kojeg bismo uskoro trebali gledati u jednoj od borbi uoči meča za ujedinjenje titula Usik – Fury.

Takve poruke dio su boksačkog biznisa i naravno da Filip nije bacao ilegalne udarce jer bi suci to više kažnjavali. Ali, znate kako se kaže - tko se ljuti ima se pravo ljutiti.

