Nakon što je otkazana dugo iščekivana borba "najstrašnijeg čovjeka na svijetu" Martyna Forda i "Iranskog Hulka" Sajida Gharbija, počele su u javnost izlaziti razne priče zašto se taj meč nije održao.

Prvo su mnogu osuđivali Iranskog Hulka jer su smatrali da nije htio u ring s "najstrašnijim čovjekom na planeti" Fordom, no istina je potpuno drugačija.

Ford je, naime, za The Sun otkrio da je on bio taj koji je otkazao meč i ponudio nevjerojatno objašnjenje za to.

"Bio sam zabrinut za njegovo psihičko stanje. Ja sam takav, ne mogu se boriti s nekim tko bi se mogao ubiti nakon borbe", rekao je Ford pa pojasnio:

"Netko može reći, što mene briga za to, ali tko je gledao kad smo se susreli, razumjet će da bi bio slomljen. imali smo sukob i malo sam ga gurnuo... Pogledao sam ga u oči pa se okrenuo i rekao svojoj djeci da neće biti borbe."

Ford je objasnio u nastavku razgovora da se sažalio nad "Iranskim Hulkom" zbog svega što je prošao nakon što ga je poslao na pod tijekom sučeljavanja.

Ovo Fordovo objašnjene možda i ima smisla, no nejasno je zašto se onda uopće bavi borilačkim sportovima ako će sažalijevati svoga protivnika.