Dobio batine života, a ovaj mu se zahvaljuje?! Brazilac ima nekoliko milijuna razloga za to

U subotu je u PFL spektaklu Francis Ngannou razbio Renana Ferreiru nokautom u prvoj rundi i okitio se titulum prvaka teške kategorije.

Osim što se vratio na MMA pozornicu sa stilom Kamerunac je zaradio vrtoglavih 9 milijuna eura bez bonusa I postotka od prodanih ulaznica, pa bi ukupna zarada trebala biti osmeroznamenkastog broja.

Impresivne su to brojke no teško će to moći utješiti Ngannoua koji je ovu pobjedu posvetio svome nedavnome preminulome sinčiću Kobeu

"To je jedna od stvari za koju se uvijek pitate kada će završiti. Možda nikada neće završiti. Možda ćete naučiti živjeti s tim, ali mislim da nemam toliko vremena da to prebolim. Cijeli životni vijek nije dovoljan da prežalim. Ovo je novi način života. Nažalost, pobjeda mi ne odnosi ovaj izazov. Izazov je i dalje tu. Najveći izazov zbog kojega nikada više neću biti ista osoba kada ulazim ovdje. Ovom borbom sam si dokazao da i dalje to imam. Mogu se nositi s borbom, pritiskom tijekom tjedna borbe, medijima i ostalom", rekao je nakon pobjede.

S druge strane Ferreira je dobio poštene batine. Internetom kruže slike njegove užasnute face tijekom meča, no nitko ga ne može kriviti, nije lako stati se pred Kamerunac, pogotovo nakon prvog osjeta njegovih topova u rukama.

No Brazilac nije bio previše potresen nokautom, štoviše zahvaljivao se Ngannouu. The Predator je prešao u PFL iz UFC-a zbog svađe s Whiteom oko nedovoljnog plaćanja boraca, pa se otada bori za bolje uvjete svih u tome sportu. NA tome mu je bio zahvalan i Ferreira jer je Ngannou inzistirao da I gubitnik dobije dobar dio kolača. Brazilac je tako zaradio 1,8 milijuna eura što je gotovo duplo od onoga što je zaradio kad je osvojio pojas.

Stoga i ne čude ove riječi Ferreire:

"Poštovao sam ga i prije, ali sada još više jer traži bolje uvjete za sve, a ne samo za sebe. Čast mi je što se ovako zauzeo za mene i to me motivira da budem još bolji", rekao je.

Čitav spektakularni PFL Superfights event možete u reprizi gledati na platformi Voyo

