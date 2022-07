Prije nekoliko dana na ulicama američkog grada Philadelphije odvijala se prava drama. Neimenovani MMA borac upucan je nakon pokušaja pljačke dvojice razbojnika kojima se hrabro uspio oduprijeti.

Video koji se pojavio prikazuje napad na borca. Na ulici ga je napao momak u crnoj majici s kapuljačom, no on nije očekivao otpor s obzirom na to da je u ruci imao pištolj.

Policija: 'Napadači su pobjegli automobilom'

Uskoro je borac počeo reagirati na napad. Uspio je napadaču oteti pištolj, a onda se pojavio drugi. Bez puno oklijevanja opalio je po MMA borcu, koji je odlučio uzvratiti.

Policija je u izvješću objasnila što se dogodilo i otkrila kako je borac ranjen u napadu.

"Žrtva je jednom od napadača uspjela ukrasti oružje. Pomoglo mu je iskustvo u MMA sportu. Zatim se pojavio drugi napadač koji je dva puta pucao u žrtvu. On se uspio suprotstaviti, a napadači su pobjegli automobilom", poručila je policija.

MMA borac je završio u bolnici, ali srećom njegove ozljede nisu teže i uspješno se oporavlja.