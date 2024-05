Filip Hrgović (31., 17-0-0 - Tapology) i Daniel Dubois (26., 20-2-0) u subotu u saudijskoj prijestolnici Rijadu ukrstit će rukavice u međusobnom obračunu dva kvalitetna teškaša. Hrgović želi zadržati status prvog izazivača prema IBF-u, što bi mu još ove ili početkom sljedeće godine otvorilo priliku za konačni napad na svjetski pojas, dok Dubois ima za cilj dobiti Hrgu kako bi se vratio na pravi kurs i zaradio status ozbiljnog izazivača. Dubois je godinama u svjetskom boksačkom vrhu i nekoć je držao WBA (Regular) titulu prvaka, što je zapravo titula koja označava prvog izazivača prema WBA federaciji.

Iza sebe ima i meč protiv Oleksandra Usyka za tri svjetske titule što mu je ogromno iskustvo, ali tu borbu ipak je izgubio prekidom u devetoj rundi i na glasu je kao boksač koji prelako odustaje, odnosno koji ne zna primiti udarac. Uz Usyka, Dubois je izgubio i od Joea Joycea. To su mu bila jedina dva poraza.

Foto: Profimedia

Naravno, kako to već obično biva kad je boksa u pitanju, uoči borbe traje uobičajeno prepucavanje između dva boksača u kojem je do sada prednjačio Hrgović, ali Dubois mu je sada u intervjuu za Boxing Social žestoko uzvratio i odgovorio:

"Da, on mi se izrugivao i što već ne govorio, ali vidjet ćemo u subotu tko će koga ismijavati i tko će se zadnji smijati. Ono što je rekao me nije frustriralo, to je sve samo predstava za kamere. U subotu imamo pravu borbu i tada ćemo sve vidjeti. Vjerojatno sumnja u sebe kada to govori. Ja vam kažem, ako izgubi, umirovit će se, a ja mu kažem da počne tražiti posao."

Hrgovićev tim je spominjao sparing između ova dva boksača koji se održao prije nekoliko godina, što je iznerviralo Duboisov tim, kao i izjave hrvatskog boksača o tome da njegov protivnik ne može podnijeti udarac. Dubois je to ovako komentirao:

Foto: Profimedia

‘‘Sparing, sparing… borba u subotu je u potpunosti druga stvar, ja sam spreman. Svaku borbu do sada sam napredovao i narastao te sam spreman za subotu. On se nikada nije borio s nekim poput mene. Imam odličan osjećaj oko ove borbe, sve ćemo vidjeti‘‘, dodao je Dubois.

Jučer je trener Daniela Duboisa, Don Charles, našeg teškaša Filipa Hrgovića prozvao ‘‘arogantnim‘,‘ te ga je prozvao za spominjanje ishoda sparniga s njegovim boksačem prije nekoliko godina. Nije to sjelo Duboisu i njegovom timu, isto kao i Hrgovićeva izjava da Dubois nije srčan borac i da mu teško pada primanje udaraca.

Hrgović je u intervjuu za Quensberry Promotions otkrio kako smatra da su Duboisa izgradili dva puta nakon dva poraza u karijeri (Joyce i Usyk), te da je to zato što dolazi iz Velike Britanije.

"Puno je lakše kad dolazite iz Velike Britanije. Izgubite i onda vam daju dva laka meča i ponovno ste pri vrhu. Situacija nije takva za mene. Ako izgubim, bit će mi puno teže vratiti se. Definitivno imam veliku želju za pobjedom i ponavljam da ga mogu zaustaviti. Ja sam najbolji udarač s kojim se ikad susreo", izjavio je Hrgović.