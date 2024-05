Filip Hrgović u subotu će 1. lipnja nastupiti u Saudijskoj Arabiji protiv Daniela Duboisa. Bit će to najveći meč u dosadašnjoj karijeri trenutno najboljeg hrvatskog boksača.

Popularni 'El Animal' je prošlu borbu odradio protiv Marka De Morija koji je nekoliko koplja iza Duboisa, ali svjestan je i Hrgović kako prošli meč nije nešto što mu je trebalo u ovoj fazi karijere.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Bio je to lagan meč, ne tako dobar za mene. Ja trebam teže mečeve i mislio sam da će De Mori izdržati nešto dulje. Ali, tako je, kako je. Odradio sam svoj posao, ali naravno da trebam teže mečeve", rekao je Hrgović u razgovoru za Quensberry Promotions.

Hrgovićev sljedeći protivnik nekoć je držao WBA naslov prvaka. Iza sebe ima i meč protiv Oleksandra Usika za tri svjetske titule, ali tu borbu ipak je izgubio prekidom u devetoj rundi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Ovaj meč je ono što sam tražio'

Osvrnuo se Hrgović zatim na meč koji ga čeka u subotu u Rijadu.

"Ovo je dobar meč, ovo je nešto što sam tražio. Dubois je kvalitetan borac, visoko je rangiran i zvučno je ime. Mlad je, gladan je i zato je ovo nešto čemu sam težio. Sretan sam zbog ove borbe", rekao je Hrgović koji se prije nekoliko dana malo i sučelio s Duboisom te spomenuo sparinge otprije par godina na kojima je navodno izdominirao Duboisa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sparinzi uvijek nešto znače jer su gotovo poput borbe. Kad sparirate s nekim, želite pobijediti. Ali, to je bilo jako davno i definitivno smo obojica napredovali. Bilo je to dobro iskustvo za mene, ali ne mora puno značiti u borbi. Vjerujem da sam stekao psihološku prednost zbog tog sparinga, ali davno je to bilo i vidjet ćemo što će se dogoditi u subotu."

Dubois je na glasu kao boksač koji nije pretjerano srčan i olako odustaje. Oba poraza u karijeri je imao tako što se oslonio na koljeno i pustio suca da odbroji do 10, nešto što je potpuno suprotno od karaktera Filipa Hrgovića.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Dvaput se predao, a nije dobro za borca da odustaje. Odustajanje ne treba biti opcija borcu. Ali, Dubois je u nekim mečevima dokazao da je stvarno dobar boksač, posebno u svom posljednjem meču gdje je pokazao da je opasan i u kasnijim rundama. Mislim da on ima problem s primanjem udaraca, ne podnosi ih naročito dobro. Ja sam suprotnost, dokazao sam da mogu primiti jako puno udaraca i da imam dobru bradu. U više od 100 amaterskih borbi, nikada nisam poražen prekidom, a to se nije dogodilo ni na sparinzima. Mislim da imam tu osobinu da nikada ne odustajem. Ako uspostavim dobar pritisak i pogodim ga svojim najboljim udarcima, zaustavit ću ga."

Pred hrvatskim je borcem dakle veliki meč s velikim ulogom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ovo je jako bitna borba za mene, ovo je 'biti ili ne biti'. Dubois je već gubio dvaput, ali ponovno su ga izgradili. Puno je lakše kad dolazite iz Velike Britanije. Izgubite i onda vam daju dva laka meča i ponovno ste pri vrhu. Situacija nije takva za mene. Ako izgubim, bit će mi puno teže vratiti se. Definitivno imam veliku želju za pobjedom i ponavljam da ga mogu zaustaviti. Ja sam najbolji udarač s kojim se ikad susreo. On je u svom posljednjem meču pokazao da može preživjeti neke poteškoće u borbi, ali Jarrell Miller nije udarač kakav sam ja. Čvrst je, ali nije moćan udarač", poručio je Hrgović čiji cijeli intervju pogledajte u videu.