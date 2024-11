Đani Barbir oštro prema Spahoviću: 'Nacrtaj se na vaganju, nacrtaj se na meču, ne možeš mi ništa'

Jedna od najiščekivanijih borbi na spektakularnom FNC 20 bit će ona između Đanija Barbira i sarajevskog The Beasta. Čak nam je i Croata rekao kako jedva čeka pogledati upravo ovaj meč, a nas je zanimalo kako Đani 'diše' uoči povratka u kavez.

Platforma Voyo od 18.30 prenosi spektakularni FNC 20 event.

Spektakularni FNC 20 možete 23. studenog od 18.30 gledati na platformi Voyo

"Osjećam se kao pred svaki meč u karijeri, ali nisam se borio godinu i pol dana pa sam željniji nego ikada. Iskreno, jedva čekam uči u kavez! Nikad nisam imao lakši weight cut. Ostalo mi je samo tri kile za skinuti, a još imamo dva dana do vaganja", rekao je pa komentirao i Tomine zahtjeve za promjenom kategorije tj. kilaže do koje se bori.

"To što je Tomo Spahović prvo dogovorio meč na 84 kg, a onda promijenio zahtjeve i kategoriju, vidim kao njegovu mentalnu slabost. To govori puno o njemu samom. Meni je bitno da se borba dogodi. Ishod borbe će biti isti, bilo da se borimo do 84 kg, do 90 kg ili do 100kg, a to je moja pobjeda", rekao je. Dosta je bure digla njegova izjava na pressici da ako ne može pobijediti Spahovića u tri runde se treba ostaviti ovog sporta.

"Da rekao sam da ako ne mogu Spahovića pobijediti u tri runde, da se trebam ostaviti MMA-a. To temeljim na tome što je po vještini debelo ispod mene. Njegova prednost možda može biti snaga i eksplozivnost, ali u svakom drugom segmentu ga 'tučem' kako bi se reklo. Sa svim arsenalom koji ja imam, on ne bi smio ništa moći napraviti. Smiješno mi je komentirati njegove izjave za postotak i klinku u Zagrebu. Samo neka on skine na 90 kg da ne bi morao još postotka davat", jasno je poručio Đani koji je sada pod menadžerskom palicom Ivana Dijakovića koji surađuje s jednim od najboljih hrvatskih boraca Robertom Soldićem.

"Imamo jako dobru komunikaciju, dobre uvjete suradnje i planiram s njima postoci velike stvari", pojasnio je i naglasio na čemu je posebno radio.

"Na svemu sam radio, ali za ovaj meč sam imao puno više sparinga nego inače. Nisam se dugo borio i morao sam doći do tog samog osjećaja borbe kroz trening", rekao je i poručio za kraj.

"Tomo, nacrtaj se na vaganju, nacrtaj se na meču. Pa ćemo vidjeti tko je bolji", zaključio je Đani.

