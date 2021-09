Jedan od najboljih MMA boraca u povijesti UFC-a, Jon Jones, uhićen je u Las Vegasu u petak ujutru po lokalnom vremenu. Dogodilo se to nakon što je u četvrtak navečer ušao u UFC-ovu Kuću slavnih.

Bivši prvak poluteške kategorije uhićen je zbog nasilja u obitelji i optužba za oštećenje i ometanje vozila. Za sada nema nekih dodatnih detalja osim da mu je određen 12-satni pritvor.

"Ne znamo još sve detalje. Ne mogu ništa komentirati. Moram prvo razgovarati s njim", rekao je za ESPN njegov odvjetnik Richard Schaefer.

Uhićenje MMA borca prokomentirao je šef UFC-a Dana White.

"Teško je tog tipa dovesti u Las Vegas iz bilo kojeg razloga. Ovaj gad nije dobar za jon Jonesa i evo nas opet. To više nije ni šokantno. Kada dođe ovdje to je gotovo očekivano. Ne možemo ga dovesti u Las Vegas ni na manje od 12 sati i uvesti ga u Kuću slavnih. To je problem. Ovaj tip ima puno demona, čovječe, puno demona", poručio je White.

Nije ovo, inače, prvi put da je Jones uhićen. Već je nekoliko puta priveden. Lani ga je zaustavila policija u njegovom automobilu. Vozio je pod utjecajem alkohola, a u autu su mu pronašli i pištolj. Bo je i pod utjecajem opojnih sredstava i 2015. kada je skrivio prometnu nesreću u kojoj je sudjelovala trudnica. Jones se taj put nije zadržao na mjestu nesreće.