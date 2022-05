Na You Tube kanalu The World of Boxing, gdje zna biti dobrih stvari, osvanula je najnovija kompilacija brutalnih nokauta legendarnog boksača Mike Tysona, ali ovog puta protiv Čudovišta (divova, fizički jakih i općenito moćnih boksača koje je nokautirao, op.a), kako je u opisu kompilacije navedeno, odnosno kako se opisuju njegovi granitni i snažni suparnici, viši od njega najčešće.

Njegovih 15 nokauta mogu se gledati i kroz prizmu onih nokauta na divovima tadašnjeg boksa koji su promijenili boksački svijet. Jer, bili su brutalni i divljački, nešto neviđeno do tad u ringu...

15 najboljih nokauta u karijeri Mikea Tysona

The World of Boxing donose 15 najboljih nokauta u njegovoj karijeri, naravno prema njihovom viđenju i naraciji u kompilaciji.

"Brzina i divljačka eksplozivnost ono su što ga je krasilo od prvog dana karijere. Postao je poznat po brutalnom stilu protiv svojih suparnika", navodi se u tekstu. Toliko je jako udarao, da je jedan Golota, ogromni Golota, usred meča se odbio boriti s njim i odšetao iz ringa, na zaprepaštenje sviju...

Divovi odbijali boriti se s njim

"Dvaput je govorio svom treneru da zaustavi borbu, između druge i treće počeo je šetati. Dugo će se gledatelji ovog meča i borilački fanovi sjećati ove situacije. Volio im je nanositi bol".

Da, takve velike je obožavao rušiti. Veće i snažnije od sebe, divove... Volio je Mike divovske izazove kao profesionalac u ringu, bio je toliko dominantan da si njemu u ring trebao staviti samo najbolje primjerke boksača, dostupne u tom trenutku. Jer, sve ih je naslagao Iron Mike...

Najopakiji ikad

U najavi kompilacije stoji...

"Proglašen je najopakijim sportašem u povijesti boksa. Mike Tyson, Iron Mike, 'Najopasniji čovjek na svijetu' je legenda borilačkih vještina. Najskuplji borac teške kategorije, najjači udarač, nokauter, najbolji na mnogo drugih načina. Njegov profi skor iznosi 50 pobjeda, od kojih 44 nokautom."

Vladao svjetskim boksom

Iron Mike vladao je kao neprikosnoveni svjetski prvak u teškoj kategoriji od 1987. do 1990., a nakon što je izgubio sve titule protiv underdoga Bustera Douglasa i 1992. završio u zatvoru, ponovno se vratio na scenu i postao najbolji na svijetu. Time se uključio u eksluzivno društvo onih koji su takvo što napravili.

Tyson je u svojih prvih 19 profesionalnih borbi pobijedio nokautom, od čega 12 u prvoj rundi. Uzeo je svoj prvi pojas prvaka u kraljevskoj kategoriji sa 20 godina, četiri mjeseca i 22 dana. Mike drži rekord kao najmlađi boksač ikada koji je osvojio naslov u teškoj kategoriji. Bio je prvi boksač u teškoj kategoriji koji je istovremeno držao naslove WBA, WBC i IBF, kao i jedini teškaš koji ih je ujedinio uzastopno.

Zatvor i povratak na scenu

Tyson je 1992. osuđen za silovanje i osuđen na šest godina zatvora, iako je pušten na uvjetnu slobodu nakon tri godine. Nakon puštanja na slobodu 1995., sudjelovao je u nizu povratničkih borbi koje je boksačka javnost dočekala s oduševljenjem. Karizmatični borac povratio je WBA i WBC naslove 1996. da bi se pridružio Floydu Pattersonu, Muhammadu Aliju, Timu Witherspoonu, Evanderu Holyfieldu i Georgeu Foremanu kao jedinim ljudima u povijesti boksa koji su povratili naslov prvaka u teškoj kategoriji nakon što ih je izgubio.

Nakon što mu je iste godine oduzet WBC naslov, Tyson je izgubio WBA naslov od Evandera Holyfielda prekidom u jedanaestoj rundi pravog rata u ringu. Njihov revanš 1997. završio je kada je Tyson diskvalificiran jer je ugrizao Holyfielda, pri čemu je jedan ugriz bio dovoljno jak da mu otkine dio desnog uha. Godine 2002. Tyson se borio za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji, izgubivši nokautom od Lennoxa Lewisa.

Žestok i zastrašujući stil

Mike Tyson bio je poznat po svom žestokom i zastrašujućem stilu boksa, kao i po kontroverznom ponašanju unutar i izvan ringa. S postotkom nokautom za pobjedu od 88%, prema dostupnim podacima na internetu, bio je rangiran na 16. mjestu na popisu 100 najvećih udarača svih vremena časopisa The Ring, kao i prvi na ESPN-ovoj listi "Najjačih udarača u povijesti teške kategorije".

Također poznati sportski uglednik Sky Sports ga je opisao kao "možda najokrutnijeg borca koji je ušao u profesionalni ring". Mike Tyson uvršten je u Međunarodnu boksačku kuću slavnih i Svjetsku boksačku kuću slavnih.