Sjajna je godina iza kluba Armus iz Zagreba - trener Ivica Ivić ima iza sebe upravo osvojenu broncu na svjetskom prvenstvu u kickboxingu u Portugalu, prije toga zlato sa svjetskom i zlato s europskog kupa. A to je i nezaustavljivi Marko Martinjak, svjetski je prvak u boksu bez rukavica, nositelj dva dijamantna pojasa koji za blagdane ne planira odmarati jer je pred njim Miami gdje ga čeka borba s Jarome Hatchom u najvećoj trilogiji boksa bez rukavica 17. siječnja, piše Danas.hr.

No nesalomljivi dvojac nisu jedini aduti zagrebačkog kluba koji ove godine niže iznimne uspjehe. U pobjedničkim nizovima na turnirima borci i borkinje iza kojih stoji Ivićev potpis, ove su godine osvojili čak 25 zlata, 24 srebra te 38 bronci!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dvorana u zagrebačkom Španskom postala je ozbiljan rasadnik mladih i uspješnih sportaša koji pokazuju da ne misle tako skoro stati i to je bio više nego dovoljan razlog da trener Ivić napravi nešto sasvim posebno u svom klubu - divnom gestom pokazao je mladim sportašima koliko su njihovi uspjesi veliki te im je pred sam Božić, u ime kluba podijelio je posebna priznanja kluba Armus i time pokazao da je svaka medalja, svaki nastup na turnirima, svaki dolazak na trening važan te da se trud u sportu uvijek isplati.

"Na nama trenerama je da vam damo najbolje od sebe, a na vama da se radom dokazujete. Ova je godina bila uspješna i priznanja neka vam ostanu kao trajna uspomena kad ćete se jednom možda prestati baviti boksom i kickboxingom", rekao je Ivić dodjeljujući priznanja mladim sportašima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Net.hr Foto: Net.hr

Teško je pobrojati što su sve osvojili borci Armusa, od onih najmlađih od svega osam godina, do starijih, ali na posljednjem Croatia Openu u Makarskoj, spomenimo da je Gabrijel Kerepčić osvojio zlato, kao i Semir Smajlović, srebrne su medalje odnijeli Mlinarić Marko, Mia Ivić te Mario Skoko, a Filip Georgijev broncu. No bilo bi sasvim nepravedno preskočiti i druge borce velikog kluba koji su ove godine redom nosili titule državnih prvaka, potom zlatne, srebrne i brončane medalje na turnirima, pa tako i neuništivu Saru Špoljar, Patrika Siska, Michel Ivića, Gregora Lokasa, Karla Žanića, Miguel Ivića, Ellen Ivić, Nikolu Josipovića (prvaka europskog kupa te državnog prvak). Priznanja su dobili i prijatelji kluba koji promiču sport i kulturu kicboxinga, a posebnu poruku mladim sportašima imao je Ivić: "Imate se na koga ugledati, Marko Martinjak neka vam je uzor. Bit ćete jači i bolji od njega!"

Martinjak je bio nešto ozbiljniji i odmah je dao savjet mladim nadama sporta: "Tko ide popodne u školu, a želi biti borac, na trening se dolazi prvo ujutro, poslije škole opet trening. Nema labavo, samo jako ako se želi uspjeti!". Otkrio je time Marinjak recept za uspješne borce i još jednom podsjetio da iza svakog zlata, srebra i bronce, svakog osvojenog pojasa, stoji golemo odricanje i rad.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Net.hr Foto: Net.hr

A Ivić je najavio u idućoj godini napraviti veliki iskorak svojih boraca: "Imamo velike planove, napuštamo Hrvatsku, idemo u Italiju, Austriju, Mađarsku… Čeka nas posao, puno rada, ali vjerujem i uspjeha". No iako se pamte imena pobjednika, iza njih uvijek stoje oni koji ih grade na putu do uspjeha, pa uz trenera Ivića iza uspjeha Armusovih boraca stoji i trener Ivan Kučić kojem svakom borcu, ma koliko opasan bio, uvijek udijeli poseban nadimak koji se jednostavno 'zalijepe' za vječnost - od "japanske bube" preko "Terminatora" do "skidača kila".

Foto: Net.hr Foto: Net.hr

Mladi sportaši svakako pored sebe imaju velike uzore, od Ivića koji je nedavno uz šarafe i pločice u nozi koji mu drže kost na okupu donio u Hrvatsku broncu sa svjetskog prvenstva zlatnog sjaja, ali i Martinjaka koji ispisuje povijest u boksu bez rukavica i koji je nedavno u RTL-u Danas najavio svoj meč u Miamiju gdje ga čeka Jarome Hatch.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ovaj put idem dovršiti posao. Neću ga pustiti kao u Londonu jer čovjek govori da je mene sudac spasio, kao da sam ja bio pred nokautom, a ne on. Svaki udarac ide direktno, ako treba, svom snagom u glavu da ga odmah uštopamo jer on će krenut prvu rundu na sve ili ništa", odlučno poručuje Martinjak.

Napete i atraktivne utakmice te još jedan pohod Kauboja na novu medalju gledatelji mogu pratiti od 10. siječnja - na glavnom kanalu RTL-a i streaming platformi VOYO.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO U izbjeglištvu kopao po kontejneru Caritasa i oblačio se, sa šarafima u nozi osvojio svjetski kup: 'I neću stati!'