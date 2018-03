BRONČANI BOMBARDER NEMA MILOSTI: Uđe u ring, sprda se sa svojim protivnicima i onda ih – razvali! Hoće li kubanska legenda preživjeti?

Ono kad Deontay Wilder uđe u ring i počne razvaljivati protivnika i sprdati se s njime

Glavni rival aktualnog teškaškog prvaka prema verzijama WBA, IBO i IBF Anthonyja Joshue, svjetski WBC-ov prvak, “brončani bombarder” Deontay Wilder (32), u noći sa subote na nedjelju po hrvatskom vremenu, brani svoj pojas protiv kubanske boksačke legende Luisa Ortiza (39).

Bit će to ukupno 40 profesionalni meč za Wildera, boksača koji se spominje u kontekstu onih koji bi mogli rušiti Joshuu. Amerikanac rodom iz Tuscaloosa, Arizona, do sad ima 38 nokauta u 39 odrađenih mečeva.

Međutim, iako se radi o opakom udaraču, ovog će puta nasuprot sebe imati najveći izazov do sad. Ortiz je višestruki amaterski prvak Kube i srebrni na Svjetskom prvanstvu 2005, kao i bivši Interim (privremeni) profi WBA prvak. Poput Wildera također neporažen u profi ringu (28-0, 24 nokauta).



Njih dvoje već su trebali zakoračiti u ring još u studenom mjesecu prošle godine, ali Ortiz je u rujnu pao na doping testiranju. Orizu je to bio drugi pad u zadnje tri godine (2014. bio pozitivan na steroide), no WBC mu je ovaj put izrekao samo novčanu kaznu od 25,000 dolara, omogućivši mu povratak u ring. Wilder i Ortiz odradili su sučeljavanje, pali su, kako to dolikuje boksačima uoči borbe, mrki pogledi…

Koliko je Wilder opak i kvalitetan boksač svjedoči i video uradak koji je na Facebook stranici “Vasyl Lomačenko Fans”, posvećenu ukrajinskom boksačkom umjetniku, vjerojatno najboljem tehničaru današnjice Vasilyju Lomačenku.

Video spektakularnih poteza Wildera u trajanju je od 37 sekundi i sjajno dočarava svu brutalnost i atrakciju koju “brončani bombarder” Wilder nudi. Osim brutalnih udaraca, jedan trenutak posebno je vrijedan pažnje. Naime, poznato je kako Wilder za vrijeme svojih borbi voli provocirati protivnika i činiti ih nemoćnim.

Voli se, kako se to popularno kaže, sprdati s njima… Na 0:15 možete vidjeti trenutak u kojem Wilder, u trenutku klinča u meču s Arreolaom, ga doslovno ponižava, dopuštajući da ga ovaj udara u tijelo, dok mu njiše kukovima poput kakvog “plesača” koji govori: “Udri jače, manijače”.

Wilder i Ortiz će odmjeriti snage 3. ožujka u dvorani Barclays Arena u njujorškom Brooklynu, domu Brooklyn Netsa.