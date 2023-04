Iza sada 68-godišnjeg Amerikanca Dona “The Dragon” Wilsona stvarno je bogata karijera. On je bio zvijezda akcijskih B-filmova i nekadašnji šampion svijeta u kick-boxingu.

Godine 2002. upisao se u Guinnessovu knjigu rekorda sa 11 osvojenih svjetskih naslova prvaka u kickboxu (IKF, WKA, KICK, ISKA, STAR i PKO). Tijekom impresivne karijere ovaj poluteškaš ostvario je skor 72-5-2 - 3 No Contest uz 48 nokauta.

Wilson je bio karakterističan zahvaljujući svom jedinstvenom stilu borbe u ringu. Bio je ambiciozan, mogao je mijenjati gard i napasti iz oba položaja tijela, a posebo je razorno udarao nogama.

Cikatić završio na podu

Borio se i protiv našeg pokojnog legendarnog K1 borca, velikog Branka Cikatića i, na iznenađenje cijelog svijeta, pobijedio ga nokautom.

Slomljene obje ruke

"O Branku Cikatiću prije borbe 1987. nisam puno znao. Znao sam samo njegovo ime i da je respektabilan borac, ali nismo imali zajedničke oponente, a kad ih nemate, teško vam je usporediti se. Gledao sam ga potom na videu u elementu. Dobar je nasred ringa, miče se, bori, ali kad gurne protivnika među konopce, to je to, svi padaju. Rekao sam sebi da ću borbu voditi tako da ću malo udarati i micati se. Tako ne tučete borca toliko fizički, koliko pobjeđujete igru i malo po malo dobivate poene. No, mislio sam, ako dođem među konopce, idem s desnim krošeom. Tjedan uoči meča slomio sam desnu ruku i dislocirao palac", rekao je Wilson prije desetak godina pa dodao:

"A u četvrtoj rundi s Brankom slomio sam lijevu ruku udarcem u njegovu glavu. Tek sam u sedmoj uspio iskoristiti najbolji udarac kad me je gurnuo u konopce, iako sam ga prvi put promašio. Da nisam udarcem omamio Branka, udario bi me natrag. Svaki borac zna da se, kad vam se zamanta, ne možeš više boriti. Nema veze koliko si jak, mozak se gasi. Da u tom trenutku nisam plasirao taj udarac, mogao sam i ja biti nokautiran. Razlika između pobijediti -izgubiti u nekoliko je sekundi. Bila je to jedna od mojih najponosnijih večeri, posebice s obzirom na to da sam, ponavljam, slomio desnu ruku prije borbe, a lijevu na Brankovu glavu. Svi koji su vidjeli našu borbu smatraju da smo bili podjednaki, mogao sam i ja pasti u svako vrijeme. Nisam mislio da sam bolji borac od Branka, rekao bih da sam bio sretniji", ispričao je Wilson prije desetak godina.