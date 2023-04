BUM, TRES / Velika galerija: Ronaldo, Van Damme i nepoznata bujna ljepotica gledali najteži poraz Cro Copa: 'Platio sam cijenu'

Foto agencija Pixsell objavila je u subotu iz svoje arhive fotografije najtežeg poraza u karijeri Mirka Cro Cop Filipovića, koji se dogodio na današnji dan 2007. u Manchesteru protiv Brazilca Gonzage u UFC-u. MEN Arena svjedočila je high-kicku Gonzage koji je poslao na pod Cro Copa. Gabriel Gonzaga ga je dvije minute tukao laktovima na podu od čega se Mirku pomutio vid, te ga je zatim high - kickom bacio u nesvijest. Veliki događaja u Manchesteru došle su pogledati i poznate zvijezde poput Cristiana Ronalda koji je tada nastupao za Manchester United te filmskog glumca Jean Claude Van Dammea. Bila je to druga borba Cro Copa u UFC-u, a Van Damme je bio jedan od Mirkovih uzora iz djetinjstva. "Na to gledam kao na normalnu stvar. Nije ugodno vidjeti kako te netko udari u glavu, ali to je sve dio posla. Platio sam cijenu. Nije to krivica UFC-a, već moja krivica. Ako me pitate volim li vidjeti taj snimak, ne volim. Dovoljno sam ga puta vidio. Točno znam što se dogodilo", rekao je jednom prilikom Cro Cop za portal The Star Phoenix. Za spomenuti kako se Mirko osvetio Gonzagi za taj poraz u travnju 2015. na UFC-u u Krakowu, nakon što ga je "masakrirao" laktovima. Sudac je morao prekinuti borbu, a Mirko je tako nastavio svoju tradiciju neporaženosti kada su u pitanju revanši.