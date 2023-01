Još jedna tužna vijest potresla je svijet sporta, ovog puta borilačkog. Victoria Lee (18), članica brzorastuće singapurske MMA organizacije, vrlo popularne ONE Championshipa za koju je potpisao Roberto Soldić, preminula je proteklog vikenda, objavila je to njezina sestra Angela Lee, jedna od najvećih ženskih MMA zvijezda na svijetu i ONE Championship prvakinja.

Buduća superborkinja

Victoria se trebala boriti 14. siječnja na prvoj ovogodišnjoj ONE-ovoj priredbi. Victoria Lee prozvana je od strane fanova i stručnjaka budućom superborkinjom zbog svojeg umijeća u kavezu, a imala je skor u mladoj karijeri 3-0. Neki borilački fanovi nazvali su ju, apostofirali kao zvijezdu u usponu.

Angela je na Instagramu napisala kako je Victoria preminula 26. prosinca prošle godine, ali da obitelj do sada nije tu vijest htjela pustiti u javnost.

"Otišla je prerano i naša obitelj je potpuno razorena od tog trenutka. Nedostaje nam, više nego bilo što na svijetu. I naša obitelj više nikad neće biti ista", dio je onoga što je Angela napisala.

Strani mediji navode kako Victoria Lee dolazi iz ugledne borilačke obitelji koja je devastirana ovom tragedijom, a reakcije samo pljušte. Svi se opraštaju od djevojke koja je sanjala snove.

“Victoriju sam prvi put upoznao kad je imala 11 godina. Gledao sam je kako godinama cvjeta kao borilačka vještica i ljudsko biće”, napisao je Sityodtong na svojoj Facebook stranici u nedjelju.

Indijsko-kanadska zvijezda mješovitih borilačkih vještina Gurdarshan Mangat tvitao je: “Ovaj je težak trenutak. Njezina energija se osjetila poznavali je ili ne.

'Bila je predodređena za veličinu, nešto veliko'

“Bila je predodređena za veličinu u ovom teškom sportu, nešto veliko. Samo se molim da je to znala prije nego što nas je napustila. Da je uistinu bila svjetlo.”

Lee je umrla na Boxing Day, ali ju je njezina sestra Angela objavila tek kasno u subotu na Instagramu.

“Jako nam nedostaješ seko, već sad. Više nego što si ikada mogao shvatiti”, napisala je Angela.

“Svi smo slomljeni. Jer komadić tebe bio je u svakome od nas i kada si otišao ti su komadići iščupani iz nas. Nikada nećemo biti isti.”

Njezina obitelj nije otkrila uzrok smrti.

Lee je rođen i odrastla na Havajima od oca iz Singapura i majke iz Južne Koreje i Kanađanke, a borila se pod zastavom Singapura.

Prvu MMA borbu imala je sa 16 godina, a posljednju je imala u rujnu 2021.

Prema web stranici ONE, mlada Lee je 2022. stavila natjecanje u drugi plan kako bi se usredotočila na završetak srednje škole, ali planirala je veliki povratak 2023.

Lee je imala blizak odnos sa svojom braćom i sestrama, spremajući poslastice nakon svake njihove pobjede.

“Ovaj put je tražila kolač od banane. Dakle, čim smo završili s gledanjem borbe, bila sam u kuhinji i pekla za nju,” citirano je na web stranici ONE nakon što je njezin brat nedavno pobijedio u meču za naslov.

Na društvenim mrežama osvanuo je kratki video njezinih poteza u kavezu - "Victoria Lee - veliki MMA prospekt napustila nas je sa samo 18 godina", stoji u opisu videa. Inače, MMA Motivation objavio je video na svojem Twitter profilu.