Victoria Lee (18), članica ONE Championshipa, preminula je, objavila je to njezina sestra Angela Lee, jedna od najvećih ženskih MMA zvijezda na svijetu i ONE Championship prvakinja. Victoria se trebala boriti 14. siječnja na prvoj ovogodišnjoj ONE-ovoj priredbi.

Angela je na Instagramu napisala kako je Victoria preminula 26. prosinca prošle godine, ali da obitelj do sada nije tu vijest htjela pustiti u javnost.

"Otišla je prerano i naša obitelj je potpuno razorena od tog trenutka. Nedostaje nam, više nego bilo što na svijetu. I naša obitelj više nikad neće biti ista", dio je onoga što je Angela napisala.

Briljirala u mlađim kategorijama

Trenirala je i živjela na Havajima, gdje se obitelj Lee prije njenog rođenja doselila iz Kanade. Bila je u timu s Angelom, a glavni trener objema bio je Angelin suprug, Bruno Pucci.

Victoria je briljirala u mlađim kategorijama, kombinirajući grappling, brazilski jiu-jitsu, hrvanje te borbu na nogama i iz tog je razloga dobila priliku za profesionalni debi kad je imala samo 16 godina.

U toj borbi, ali i preostale dvije, samo je potvrdila kakav ogroman talent posjeduje te je prema prognozama trebala postati jedna od najboljih na svijetu.