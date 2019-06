BOKSAČI IZAZVALI NEVIĐEN KAOS U RINGU: Sudac ih nije mogao kontrolirati, letjeli su laktovi u glavu…

Glowacki je Latvijca na izmaku runde pogodio šakom u potiljak, što je u boksu strogo zabranjeno. Sudac je pokušao zaustaviti meč, ali nije stigao zaustaviti Briedisa koji je laktom vratio Poljaku

Latvijski boksač Mairis Briedis i Poljak Krzystof Glowacki sudjelovali su u subotu navečer u jednom od najskandaloznijih boksačkih mečeva koje pamtimo. U polufinalu World Boxing Series turnira u Rigi dvojac se istaknuo nesportskim potezima na kraju druge runde.

Glowacki je Latvijca na izmaku runde pogodio šakom u potiljak, što je u boksu strogo zabranjeno. Sudac je pokušao zaustaviti meč, ali nije stigao zaustaviti Briedisa koji je laktom vratio Poljaku. Pogodio ga je u bradu, a ovaj pao u na pod. Sve je završilo oduzimanjem boda Latvijcu.

No to nije bio kraj njihovom nesportskom ponašanju. Zvono je označilo kraj runde, a dvojac se nastavio tući. Sve je to više sličilo na kavansku tučnjavu, nego na ozbiljan boksački meč. Glowacki je opet završio na podu, da bi na kraju u trećoj rundi i izgubio meč. Pogledajte sami to ludilo u Rigi.