Prekrasno i intenzivno jutro. Početak rujna, bablje ljeto nam donosi vruće vrijeme, kao za stvoreno za seminar u obliku treninga. Za nekog tko želi gubiti kilograme, idealno... U organizaciji ZG Saveza tajlandskog boksa na ŠRC Svetice, na nogometnom terenu devetke, slavni borac tajlandskog boksa Emil Zoraj, zajedno s ekipom trenera iz ostalih ZG klubova tajlandskog boksa, a prisustovalo je 88 polaznika, pokazivali su finese klinčeva, udaraca nogom, kao i ostalih trikova iz svijeta jednog od najbrutalnijih borilačkih sportova na svijetu, po mnogima i najbrutalnijeg, zbog upotrebe laktova, koljena, bacanja i trikova zahvata kojim se može 'ugušit' čovjeka na nogama, ako borac nema dobru obranu. Upravo smo danas svjedočili kako je Ivan Bertić (Taksin), uz Vitu Košara najuspješniji prospekt tajlandskog boksa, odnosno borac grada Zagreba, prilikom jedne vježbe savršeno primio svog para u zahvat s rukama, da se ovaj nije mogao pomaknuti. Baš se jako puno moglo naučiti na treningu...

Popularizacija i ekspanzija muay thaija

Predsjednik Saveza grada Zagreba tajlandskog boksa Sandrino Starčević s ponosom je bio jedan od trenera koji je nadgledao, pratio i pokazivao polaznicima sve tajne najdubljih i najizazivnijih trikova tajlandskog boksa. Teško je uopće opisati riječima što tajlandski boks sadrži u sebi. Samo jedan segment, klinčevi, imaju toliko obrana da se potpisnik ovih redaka i baš pohvatao najbolje u svemu, ali polako, ima vremena... Ono što veseli, posebni naglasak na seminaru je bila popularizacija tajlandskog boksa među klincima i mlađom populacijom. Bilo je i roditelja s djecom, koji su došli uvjeriti se kako je tajlandski boks, u biti, isto plemeniti sport kao i dinamičan.

'Zagreb je pokrenuo nešto fenomenalno'

'"Zadovoljan sam sa svime. Dobro je vrijeme, sunce, kao da smo na moru. Znate, događanja su bitna da se pokrene nešto, rad je bitan. Bez rada, sport se ne može razvijati. S jednim natjecanjem godišnje ne može se očekivati da će netko biti zainteresiran. To ljude ne zanima, oni se hoće boriti dva puta mejsečno. Događanja mora biti. Ljudi se hoće boriti po dva puta svakog mjeseca. Ako ti zainteresiranim ne možeš ponuditi neki program, što će se itko baviti sa sportom. Mi u Zagrebu smo pokrenuli nešto fenomenalno - Sandrino Starčević - predsjednik ZG Saveza tajlandskog boksa - maksimalno se založio kao nitko. On je broj jedan, ja tu pomažem sve što treba. I na seminarima da zainteresiram mlade i natjecatelje. Radit ćemo često ovakve seminare, susrete, sparinge i mečeve i da sport ide naprijed.l sve je više zainteresiranih. ZG je baš drastično napredovao u tajlandskom boksu", rekao nam je dobro raspoloženi Emil Zoraj i otkrio kako mu je Branko Cikatić bio uzor.

" Zbog njega sam počeo i trenirati tajlandski boks. Kad sam gledao njega, ovaj sport sam zavolio. Volio sam boksati, ali i raditi nogama. I kad je Branko Cikatić osvojio K1... I nije u naše vrijeme bilo You Tubea, interneta. Danas je sve dostupnije i to i nije baš dobro, jer ponekad se mladi neće toliko truditi ako mu se sve nudi. No, treninga mora biti, mora se raditi."

'Skupila se dobra ekipa, neka je nova vibracija'

Sandrino Starčević, alfa i omega tajlandskog bosksa grada Zagreba i osoba koja je toliko ambiciozna po tom pitanju, da je teško to ovako objasniti, to se treba osjetiti... Jedna velika pozitivna enegija...

"Trudimo se. Skupila se dobra ekipa i neka dobra je vibracija. U toj dobroj vibraciji uspjeli smo ujedniti sve ZG klubove. Ne računamo tu trenere, znači stotinjak ljudi sigurno je bilo na seminaru, što je stvarno velika brojka, a godinama se ništa u gradu Zagrebu nije događalo. Jako sam sretan što je Emil danas tu s nama i što pomaže mladima. Pripremamo ZG ligu. To će biti baš velika ekspanzija tajlandskog boksa u gradu Zagrebu, ali i šire. Svi su dobrodošli, sve regije oi centri, svi koji žele raditi, trenirati. Ako se ne natječeš. ne možeš se baviti ozbiljno tajlandskim boksom. Veseli nas što je s nama osam klubova, točnije sedam plus Pit Bull, poznati borilački klub koji nije učlanjen u Savez tajlandskog boksa. Jako sam sretan što su i oni došli podržati našu priču. Hvala Mislavu Vučetiću Kuretu".

Što su nam još dečki rekli i o čemu smo s njima razgovarali pogledajte u priloženom Facebook streamu na vrhu. U nastavku možete pogledati i naše kratke razgovore i s ostalim predstavnicima muay thai klubova, kao i završni s jednim mladim polaznikom koji je oduševio.

