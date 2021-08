Na društvenim mrežama, točnije na Facebook stranici Classic Bare Knuckle Boxing osvanuo je kratki slow motion video nokauta sa BKB 20 eventa (priredba je bila održana 25 siječnja 2020. u londonskoj O2 Areni)) iz Velike Britanije koji ostavljaju bez daha.

Iz dana u dan, iz eventa u evenat povećava se navijačka baza

Ovaj atraktivni, dinamični i spektakularni video u trajanju od 3.02 minuta pokazuje koliko je boks bez boksačkih rukavica, samo s golim rukama (točnije samo sa bandažama) brutalan sport, koji sve više probija one mainstream granice i postaje sve popularniji borilački sport s mnoštvom fanova. U gore i dolje priloženim videima od 1.07 minuta možete vidjeti strašni desni kroše Connora Tierneyja, koji je doslovno ugasio James Connellyja.

Bare Knuckle je brutalna, krvoločna tučnjava u obliku boksa bez rukavica, samo s rukama, bez ikakvih zaštita osim bandaža na rukama, ali i tako sirov sport prema službenim borilačkim organizacijama čini velike korake kako bi postao mainstream TV senzacija, iako se javnost pita treba li biti ovo zabranjeno? Jer, sve je kao u rimsko doba, davno kad su se ljudi doslovno borili golim rukama, gladijatori koji su uvijek bili u središtu zabave...

Ozbiljne povrede

Arene su tada klicale samo najjačima, najnemilosrdnijima a poraženi su najčešće završavali mrtvi. Bare Knuckle, doduše, nije borba na život i smrt, ali u ovom "krvavom sportu" postoji i ta crta. Prema pisanju jednog od najčitanijih britanskih tabloida The Suna, u Bare Knuckle-u borci često trpe ozbiljne ozljede lica, uključujući slomljene nosove, razbijene i izbijene zube i grozne posjekotine na licu i čitavoj glavi...

"Uz internetski događaj koji se plaća po gledanju, mnogi se pitaju kako je krvavi sport došao do ove faze popularnosti?", stoji u pisanju spomenutog čitanog britanskog tabloida, koji objašnjava i povijest Bare Knucklea:

Povijest Bare Knucklea

"Prvi zabilježeni Bare Knuckle meč dogodio se 1681. godine u Engleskoj, a James Figg je postao prvi šampion 110 godina kasnije. 'Boks s golim rukama' trajao je sve do 1867. kada su uvedena pravila 'Marquess of Queensberry'. Novi propisi inzistirali su na bandažama - ali samo kako bi zaštitili ruke, a ne lice.... Boks se razvio u prihvatljiv sport, postajući dio Olimpijskih igara 1900-ih. Bare Knuckle borbe postale su zaboravljena, pomalo i neizgovorena strana sporta.... U Velikoj Britaniji tijekom 1970-ih boks s golim rukama ponovno se pojavio na sceni. Zloglasni likovi podzemlja kao što su Lenny McClean i Roy Shaw borili su se s golim rukama jer im je zbog svoje kriminalne prošlosti zabranjen profesionalni boks. Irski su putnici često u prošlosti bili skloni takvom načinu tučnjave, ilegalnim borbama, kao što je naglašeno u filmu Snatch iz 2000., u kojem glumi Brad Pitt", stoji u pisanju The Suna.

James Figg prvi Bare Knuckle šampion

Bare Knuckle je, u stvari, inačica boksa koja postoji još od daleke 1719. godine. Prvi Bare Knuckle šampion bio je spomenuti James Figg koji je tu titulu osvojio davne 1719. godine. Rekord za borbu najdužeg trajanja drže James Kelly i Jonathan Smith koji su se 1855. godine borili čak šest sati i 15 minuta, a borba je završena kada se Smith predao nakon 17 rundi. Zamislite se dobro koliko su ova dva spomenuta dvojca bila vrhunski pripremljena ako su se tako dugo borili. Borac s najdužom profesionalnom karijerom je Jem Mace koji se borio više od 35 godina, a zadnju borbu odradio je 1909. kada je imao 79 godina. Da, dobro ste pročitali, 79 godina. Bio je opasan starac.