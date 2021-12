Deseti profesionalan meč za Alena Babića, deseta pobjeda. Današnja borba protiv Davida Spilmonta bila je teška, a neočekivano je otišla u šestu rundu. Babić ga je uspio nokautirati i tako je došao do desete pobjede u profesionalnoj karijeri.

Nakon borbe dao je izjavu za DAZN i odgovorio na pitanje je li u trećoj rundi bio uzdrman zbog toga što se spasio u drugoj.

'Tako spariram svaki dan...'

"Bilo je jako teško, mogu vam reći da nisam očekivao ovakvu borbu. Mislio sam da će se on boriti kao autsajder, a to je greška, zaboravio sam da nikad nikoga ne treba otpisati. Nikad nikog ne otpisujte. Uvijek na sebe gledam kao na autsajdera, ovaj put nisam i to je bio velik problem. Protivnik je bio težak, moj najteži dosad, ali nisam bio potresen u trećoj rundi, tako spariram svaki dan", rekao je Babić pa dodao:

"Zahvatio me par puta, nisam to očekivao. Bacao je puno udaraca. Bio je moj najteži protivnik, a borio sam se protiv svjetskih prvaka. Iznenadio me. Ovo je bila teška godina i ovo je moj četvrti meč u šest mjeseci. Imao sam operaciju ramena i glupu koronu. Sretan sam što sam godinu završio s 10-0", zaključio je Babić.