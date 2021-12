PREŽIVIO JE BOMBU, SPASIO GA GONG / Makljaža u Manchesteru: Ovako je izgledala najteža Babićeva borba u karijeri; Bio je na rubu

Francuz David Spilmont (30, 11-8) ušao je u današnji meč protiv Alena Babića kao veliki autsajder, na eventu Matchroom boxinga u Manchesteru. Alen je prihvatio borbu samo dva tjedna ranije i bilo je jasno kako se upušta u veliki rizik, bez obzira što je riječ o 130. boksaču svijeta. Međutim, Babić kao Babić, ne bira, želi se samo boriti, boksati... Bio je na rubu u drugoj rundi, Francuz ga je pošteno namučio, ali hrvatski boksač je ipak pobijedio nokautom u šestoj rundi. Spilmont je jedini boksač koji je izdržao s Babićem u ringu do šeste runde i ovo je za Babića bio najnezgodniji i najteži meč do sad u profi karijeri. "Nisam uopće bio uzdrman baš sad toliko, nije on toliki udarač sad baš da bi me rušio, pa ja takve udarce dobivam u sparingu svaki dan, ali nekoliko puta me uhvatio, to moram priznati. Nisam to očekivao. Bio je tvrd istina, ali jak sam i ja", kazao je Babić nakon meča, pored ringa, za Matchroom boxing.